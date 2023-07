Meritxell Soler: «Aniré al Mundial de Budapest havent fet només una marató a la vida, inclosos entrenaments»

El 26 d'agost a partir de les 7 del matí la bagenca de l'Meritxell Soler participarà alde marató que es disputarà a. Va fer la mínima per entrar-hi en l'única marató en la que ha participat, la de Sevilla , el passat més de febrer. De fet, el temps d'aquella marató també li suposa mínima per anar alsde 2024, però en aquest cas cada selecció només hi pot enviar tres representants, i a l'estat espanyol hi ha quatre atletes que han fet temps. El seu entrenador, un habitual del Congost,, sempre assegura que és la millor atleta de la història del club. Perquè ens aclarim els cronistes: és de Sant Joan de Vilatorrada, viu a Manresa, però anirà a viure a Castellnou. Tot i així, es reivindica com a santjoanenca.A l'estadi del Congost, lafa tanques a ple sol. No una cursa de tanques convencional, sinó superar una filera de tanques, una i una altra vegada, que estan separades entre elles per un metre o poc més. Ser-tot i treballar de dentista- implica portar una metodologia d'exercicis molt estudiada. De fet, ella corre molt, roda, com diu, però només ha fet una marató en la seva vida, la de Sevilla, inclosos els entrenaments. Pot semblar sorprenent. Ens ho explica.- La meva voluntat és fer-ho molt bé, però no em vull pressionar més del compte. Al capdavall, serà la primera gran internacionalitat a la qual participaré, i on hi haurà les millors fondistes del món.- Cent.- El 38è.- Sí, però serà molt difícil fer-ho millor que les trenta-set que tinc al davant. Per a mi, un bon resultat seria estar en el Top 30 o Top 35 o quedar primera de les atletes espanyoles.- Serem tres: la Marta Galimany, la Fatima Ouhaddou i jo.- Sí. Feia vint-i-vuit anys que ningú aconseguia superar els 2h26'51" d'Ana Isabel Alonso. I la Marta ho va fer amb un temps de 2h26'14".- Sí! 2h26'37", vaig fer.- Sí, i no et pensis que no ho vam patir, els meus preparadors i jo: anàvem amb peus de plom. I és que si bé és cert que ja fa molts anys que faig mitges maratons amb bons resultats, desconeixíem com reaccionaria en una distància de quaranta-dos quilòmetres.- No! I ara tampoc ho faig, eh. No és aconsellable; és cremar-te innecessàriament i estic segura que en el meu cas, que competeixo millor que entreno, m'aniria a la contra.- Que no aguantaria el ritme de 3'30'' al quilòmetre que porto a les competicions. A nivell mental, entrenar i competir no tenen res a veure. I a nivell físic tampoc, perquè en els entrenaments portes cansament acumulat i en les competicions vas molt més fresc, descansat i hidratat.- Anar a un ritme constant tota l'estona. Hem de pensar que les maratons no són tàctiques; són de ritme. I punt. En aquest sentit, com més el segueixes, millor, perquè desgastes menys. És com posar el pilot automàtic; les cames, al final, t'acaben anant soles.- Sí, tot i que jo sempre intento anar a 3'29'', perquè ja preveig que potser en algun quilòmetre em relaxaré una mica -sobretot quan hi ha avituallament. El que passa és, però, que a diferència de Sevilla, a Budapest no tindrem llebres que marquin el ritme.- Sí...- Impossible no ho és, però ho veig molt i molt difícil. A més, l'escenari no serà l'ideal: serem només cent dones i és molt probable que hagi de fer trams completament sola. Llavors, si bé el circuit és força pla i assequible, tampoc podem oblidar que seran quatre voltes de 10 quilòmetres. I passar pels mateixos llocs no sé si se'm farà pesat, mentalment. Suma-hi, també, la calor que pugui fer... Per això dic que serà complicadíssim fer un rècord d'Espanya. De fet, més que el temps, el que importa en els mundials és la posició.- Doncs perquè és el que t'apropa a classificar-te per als Jocs Olímpics.- Tres per país.- Fins ara érem tres, però serem quatre, perquè han nacionalitzat la Majida Maayouf, que té una mínima de 2h21'01".- No, perquè la marca la va fer abans d'estar nacionalitzada. De fet, no podrà venir ni a Budapest, ella, perquè la burocràcia és molt lenta i quan s'havien de fer les inscripcions, l'Associació Internacional de Federacions d'Atletisme encara no l'havia acceptat com a espanyola.- No. De fet, estic convençuda que si no hi ha res de nou, la seleccionaran segur.- Cada país té els seus criteris. El que està clar és que la Federació Espanyola d'Atletisme ens mirarà amb lupa a l'hora de decantar-se per una o per una altra. I és per això que del que es tracta és de situar-me com més endavant millor.- Sí. Les setze primeres tindran passaport directe per anar a les Olimpíades.- Ui, serà molt complicat que passi!- Totalment. Kènia i Etiòpia són les clares dominants. Amb les marques que tenen, és impossible competir-hi. No obstant, també és cert que són noies que si veuen que no podran entrar dintre del Top 5, abandonen.- La veritat és que no se sap gaire. Sí que s'han fet molts estudis i s'ha mirat si genèticament tenen alguna cosa diferent, però així com en el cas dels jamaicans sí que s'ha demostrat que tenen unes particularitats que els permeten córrer més, amb la gent africana de fons, no se n'ha tret l'aigua clara. Factors que podrien influir-hi podrien ser l'altitud del lloc on viuen o el fet que allà, tothom corre. De la mateixa manera que aquí tots els nens i nenes juguen a futbol, a l'Àfrica la canalla corre. Per tant, és més fàcil que surtin atletes bons.- No! I encara que en volgués fer alguna, no em deixarien. Queda massa poc temps. És més: per fer una bona preparació, de maratons se n'han de fer, com a màxim, un parell o tres a l'any.- A nivell de competicions, faré algunes curses de 10 quilòmetres i algunes mitges maratons. La qüestió és activar-me i agafar una mica de ritme. Pel que fa a l'entrenament, d'una banda hi ha la part purament de fer quilòmetres (ja sigui amb intervals o amb tirades llargues), i de l'altra, la dels exercicis complementaris que serveixen per agafar força, mobilitat, tècnica... Llavors hi ha la part més invisible, que és la que té relació amb l'alimentació i el descans.- Sí. I em suplemento amb complements específics. Tot plegat, acompanyat d'un control mèdic intens: cada mes, més o menys, em fan una analítica.- Fa uns set anys que sabíem que acabaria fent maratons, jo. El Joan Lleonart, el meu entrenador, des del primer dia que em va veure córrer ja va tenir clar que jo era de distàncies llargues. El que passa és que les maratons cansen molt, i si vols fer-les bé, t'has d'haver preparat moltíssim. I això requereix que quan ets jove, et centris en distàncies més curtes (cinc mils o deu mils) que et permetin córrer com més ràpid millor. Aquest tipus de tirades serveixen perquè el cervell i les cames vagin acostumant-se a un ritme concret que, a la llarga, serà el que tindràs amb les maratons. Si t'hi fixes, les millors marques en aquesta disciplina són de gent de més de trenta anys.