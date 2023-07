El projecte manresà Llums a l'ombra, finalista del premi Impulsa Cultura de Fundació Catalunya Cultura

Llums a l'ombra

El projecte Llums a l'ombra de les cooperatives manresanesha estat seleccionat finalista per optar al premide la. Com a un dels deu finalistes, formarà part de la tercera i quarta fase del Programa Impulsa Cultura, que consisteix en mentories de diversos tipus per a l'. Això a banda d'optar al premi Impulsa Cultura 2023 dotat amb 10.000 euros i altres premis en espècies i en metàl·lic.Elestà compost per Xavier Gramona, vice-president de Gramona; Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundació MACBA; Albert Guijarro, director d'Apolo i codirector de Primavera Sound; Miquel Martí, CEO de Tech Barcelona, i Marushka Vidovic, membre del projecte guanyador del 2022. La Nit de l'Empresa i la Cultura, que se celebrarà el 17 d'octubre al Teatre Romea, acollirà el lliurament del premi Impulsa Cultura 2023, dotat amb 10.000 euros.Llums a l'ombra proposa la creació deper a carrers comercials a través de la, la intervenció ambi amb l'objectiu de generarsobre temes d'. És fruit d'un partenariat intercooperatiu entre les cooperatives Cultura del Bé Comú, SCCL i La Codornella, SCCL.En menys d'un any de vida el projecte ha estat guardonat pel, ha impulsat un taller obert alde Manresa, decorat elamb llums de Nadal realitzats a partir d'una intervenció comunitària, exhibit la instal·lació Comptador durant el festivali impulsat el