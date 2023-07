Cardona presenta el projecte de millores del polígon de La Cort

Dilluns es va dur a terme la reunió anual d'empreses establertes al. La reunió ha tingut lloc a la seu de l'empresa cardoninai hi ha participat diferents empreses que tenen la seva seu al. L'alcalde de Cardona,, ha obert la reunió explicant que juntament amb el desenvolupament del nou, la millora del polígon actual és també una prioritat per als propers anys.A la trobada s'ha parlat del projecte de millores que està previst per a executar al llarg del 2023 i 2024 i s'han presentat les diferents actuacions que s'hi duran a terme. Hi ha projectades un mínim deal polígon de La Cort, la majoria relacionades amb la millora d'infraestructures que ja hi ha. En aquest sentit, està projectada laactuals o bé la substitució d'alguns embornals i tapes deque, degut al pas de camions, s'han anat trencant i degradant.També hi ha algunes millores proposades que impliquen un pas cap a la, com ara la substitució de l'actual enllumenat percompactes.Algunes altres millores estan relacionades amb unaa la zona del polígon, com ara la instal·lació d'un punt de seguretat ciutadana a l'entrada del polígon o bé la instal·lació de bandes reductores per tal de garantir la mobilitat segura dels vehicles i vianants. Tot aquest projecte de millores es podrà dur a terme gràcies a una aportació nominal consignada als pressupostos generals de l'estat per a l'any 2023 de 500.000 euros. D'aquesta partida, uns 150.000 euros aproximadament aniran destinats a aquest projecte de millores amb execució durant el 2023-2024.A la reunió també s'ha aprofitat per fer un repàs de l'estat de desenvolupament del polígon de La Cort II i de la, tant de la urbanització com de la comercialització de les parcel·les. També s'ha informat als assistents de totes les ajudes que tenen termini vigent així com les que properament obriran la seva convocatòria i que podien ser d'interès de les diferents empreses.La reunió ha finalitzat amb unes paraules a càrrec de, president de l', qui ha exposat la bona entesa entre l'associació d'empresaris, l'Ajuntament de Cardona i l'