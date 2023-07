Forn de la Calç de Calders acollirà «Traus» de Joan Vilageliu a partir de dissabte

El(CACiS), al, acollirà a partir de dissabte l'exposició Traus de. La inauguració es farà el mateix dissabte a les 8 del vespre i es podrà visitar fins al 24 de setembre.Elsestan vivint una època de recuperació. Durant els 15 anys d'activitatssempre ha volgut deixar un espai important de la programació expositiva a allò ancestral i reivindicar una part delautòcton a traves dels treballs d'artistes-artesans.L'exposició Traus de Joan Vilageliu uneix la cultura tradicional amb l'art contemporani. La tècnica creativa de Joan Vilageliu presenta l'artesania ambcom una pràctica sostenible i de respecte a l'entorn.Joan Vilageliu descriu lesque s'exposen des d'aquest proper dissabte com "un feix de vímets molls, acabats de treure de l'aigua. Em poso a teixir, de vegades amb una idea al cap, de vegades no. La peça va pujant i es va obrint i o tancant depenent del gruix del vímet i dels muntants. M'agrada deixar-hi de tant en tant un “trau”".Vilageliu es presenta com ade qui va aprendre de jove la tècnica cistellera, però no és fins a l'any 2020 que torna a connectar amb l'ofici. Va estudiar a l'escola d'arts i oficis de Manresa. Ha fet ceràmica, disseny gràfic i disseny tèxtil.