Convocada la cinquena edició del Premi El Galliner de textos teatrals

Bases Premi El Galliner de Textos Teatrals 2023

L'associació Culturaldeimpulsa la cinquena edició del, inclosa dins del cartell de la 41a edició delsque convoca, amb la denominació deEl Galliner premiarà unaque no hagi estat publicada ni representada públicament i oferirà com a premi la posada en escena / dramatització de l'obra, en una data que serà coordinada per l'. El termini de presentació de propostes acaba el dia 16 d'octubre.Els Premis Lacetània de les Arts i la Cultura -que aquest any apleguende diversos àmbits temàtics- es lliuraran el 17 de novembre en una Gala que acollirà el teatre Conservatori de Manresa.A banda del Premi El Galliner de textos teatrals, la convocatòria dels Premis Lacetània 2023 inclou per primera vegada el, el, convocat per Cineclub Manresa i que s'afegeix al, el, ela una iniciativa personal o col·lectiva, el, aquest any en la modalitat d'il·lustració, el, el, el, el, elde Manresa i el1. Es podran presentar obres de teatre d'una durada prevista mínima de 60 minuts (en queden excloses les obres de microteatre i els reculls d'escenes inconnexes); inèdites, que no hagin estat publicades ni representades públicament; de tema lliure i escrites en català.2. El jurat serà format per una comissió formada per dos membres de l'Associació Cultural El Galliner, dos membres d'Òmnium Bages-Moianès i un professional de l'àmbit teatral (dramaturg/a-director/a).3. El jurat tindrà la capacitat de declarar el premi desert.4. El premi consistirà en la lectura dramatitzada realitzada per professional o, en el cas que l'autor disposi de companyia pròpia, aquest podrà fer una residència tècnica de dos dies per fer la funció a la Sala Petita del Kursaal. Les condicions de la residència i de la posada en escena es pactaran prèviament amb El Galliner i MEES, que gestionen els espais escènics.5. La lectura dramatitzada de l'obra guanyadora es portarà a terme en una data per determinar per l'organització.6. Per participar al premi caldrà presentar una còpia de l'obra enquadernada, impresa en mida DIN4, amb el títol a la portada, i un llapis de memòria amb l'obra completa, sense cap referència a l'autoria (el nom de la persona autora no ha d'aparèixer enlloc), tot junt dins un sobre tancat a l'exterior del qual haurà de constar el títol de l'obra i, a dins, nom i cognoms de l'autor/a, domicili, telèfon i adreça electrònica.7. Els requisits especificats en el punt anterior s'hauran de lliurar, fins al dia 16 d'octubre de 2023, a les oficines de la 4a planta del teatre Kursaal, al passeig de Pere III 35, 08242 Manresa.8. La participació en aquest premi pressuposa l'acceptació de les bases que el regulen.9. L'entitat promotora del premi es reserva el dret de resoldre qualsevol incidència que es pugui presentar no prevista en aquestes bases.