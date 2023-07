Coloma Bertran rep el premi Sentir Fuster i enregistra la composició musical guanyadora

Reivindicar i difondre l'obra de Fuster a través de la música

va rebre dilluns, a Manresa, el, el certamen que han convocat per primera vegada eli laamb el patrocini de Cerveses Guineu per impulsar la creació de peces musicals basades en textos de l'escriptor de Sueca. Bertran és la guanyadora del certamen per la composició, una creació per a violí, teclat i veu que està basada en el poema de Joan Fuster que porta el mateix nom.Durant el lliurament del premi, Bertran va estar acompanyada per la cantant, que posa veu a la peça guardonada. Totes dues artistes van enregistrar aquest mateix dilluns, als estudis de la Casa de la Música de Manresa, la cançó premiada. En aquest sentit, la dotació del guardó és l'enregistrament de la composició en un estudi professional a més de 500 euros.Coloma Bertran és unanascuda aamb un bagatge experiencial heterogeni i d'esperit eclèctic. Actualment, en ple desenvolupament artístic, treballa en la composició de temes propis pels diferents projectes que lidera i compagina actuacions, enregistraments discogràfics i docència.La seva recerca constant l'ha portat a desenvolupar un llenguatge personal i creatiu, improvisant, reinventant l'instrument, fabricant i dissenyant els seus propis sons amb una sensibilitat melòdica distintiva. Desolació és el primer tema en què incorpora, de forma molt minimalista, l'electrònica.Sentir Fuster és un certamen impulsat pel Col·lectiu Desvalls i la Casa de la Música de Manresa, que compta amb el patrocini de Cerveses Guineu i la col·laboració d'de Manresa.Els organitzadors del certamen es mostren molt satisfets per la bona acollida que ha tingut el certamen en aquesta primera edició, fet que s'ha traduït en una–19 peces presentades–, que ha despertat l'interès d'professionals i amateurs d'arreu dels Països Catalans que han creat propostes d'una remarcable qualitat sònica i artística.L'objectiu del premi és reivindicar i difondre a través de la música la figura i l'obra de Joan Fuster i acostar-la a públics i creadors emergents del país.