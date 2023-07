5 pobles bonics del Bages que no et pots perdre

Mura

El Puig de la Balma, a Mura, es va construir sobre pedra el segle XIII Foto: CCBages



Cardona

Cardona va ser l'últim bastió contra les tropes borbòniques. Foto: WikipèdiaCommons



Santpedor

Santpedor Foto: AjStp



Monistrol de Montserrat

El pont de Monistrol de Montserrat. Foto: WikipèdiaCommons



Rajadell

Nucli de Rajadell. Foto: WikipèdiaCommons

Elté tot un seguit de punts a visitar i destacar només cinc pobles pot resultar injust tot i que si existeix un poble amb encant, en aquest cas l'únic de la comarca amb aquesta denominació oficial de l'és Mura. Però parlar desense fer-ho dei el, o fins i tot de, que ja han deixat el mal nom que tenien de "tres pobles de mala-mort", és quedar-nos a mig fer.El Bages també té el frontal majestuós de, que no comptaria com a poble bonic, perquè aplega molta altra bellesa, o, amb el seu Castell resistent o la seva Muntanya de Sal. Parlant de sal, també podríem perdre'ns pel Poble Vell de Súria, inici incipient del que després va ser una urb minera. O els racons i raconets, boscos i senders del Bages sud, seguint la carretera antiga deLa comarca també és el Nucli Històric, lligat als maquis, de, o les portalades medievals de, o el llac i les fonts de, o el medievali els petits nuclis que s'allarguen per l'eix del Llobregat i el Cardener en forma deSense deixar de banda la capital,, amb el seu patrimoni medieval, barroc i modernisme, la seva història religiosa, però també lligada al noucentisme, o el seu final de la Séquia, obre referent d'enginyeria medieval al país. Per completar la llista de pobles amb encant a Catalunya en definirem cinc, que no s'exclouen i que es poden complementar amb pocs minuts més de ruta.Mura és el poble amb encant per antonomàsia del Bages, els seus, la seva gastronomia amb unde més de mil anys, els seus racons i el seu entorn natural al Parc Natural de Sant Martí i l'Obac li ha valgut aquest títol de l'Agència Catalana de Turisme. A tocar seu, a més, hi ha Talamanca amb qui formen dos pobles pintorescs que conserven tot el seu encant rural amb carrers i places a l'entorn de l'església, i un entorn rural envoltat deque es poden descobrir seguint algun dels nombrosos camins i senders.Tot plegat acompanyat per Rocafort -ja en terme d- amb qui formen un triangle de museu natural amb la principal font dedel país. De camí a Rocafort, no es pot deixar perdre el, amb cases construïdes fent servir la roca que daten del segle XIII.Definir Cardona com a poble amb encant és molt agosarat perquè l'últimés el tercer punt amb més turisme de la comarca, sinó el segon, només superada per Montserrat i per Manresa, qui li multiplica per quinze la població. Cardona té dos grans tòtems: eli la, amb orígens i temps ben diferents però que no estan separats per més d'un quilòmetre. A banda, la plaça de la Fira és un espai habitual de visita, parada i fonda, i els seus carrers del nucli històric et traslladen al seu origen medieval.Al magnífic entorn natural amb elscom a joia de la corona, s'hi uneix el valor patrimonial del barri antic de Santpedor, el més gran poble medieval de la comarca. Es conserven alguns portals de l', que donen al barri antic un atractiu caràcter medieval. L', d'origen romànic i eminentment de factura gòtica és un dels elements patrimonials del barri antic. Però Santpedor té molts més elements per conèixer: l'són els altres dos edificis religiosos que val la pena conèixer. I els vestigis de modernisme, de l'etapa tèxtil.A banda del Monestir, als peus del massísdona joc amb places obertes i carrers estrets, de desnivell, que condueixen per. Com a complement a la visita a la muntanya o, perquè no, per anar-hi expressament, Monistrol a més ofereix una importanti un llegat impressionants de, el Leonardo català, que va ser alcalde, músic, intel·lectual, inventor i escriptor. De fer d'ell és el primereuropeu. Passejar pels seus carrers farà que es noti la seva empremta.Aquesta tria finalitzarà amb un municipi de l'est de la comarca, ja lluny dels eixos fluvials importants tot i que el nucli dona nom a la que és, segurament, la riera més important del Bages. Al nucli antic, els carrerons i places de Rajadell traslladen a l', però qui vulgui natura, torbarà sis rutes ben definides, sobretot la que porta a la, per uns paisatges de conte de fades.Els masos constitueixen, en algun cas, conjunts d'un gran interès arquitectònic i històric; hi ha més decomprovat documentalment. I tot plegat complementat perque donen mostra de la importància vinícola que va tenir la terra abans de la fil·loxera.