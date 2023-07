ERC apel·la al vot del 23‑J per continuar defensant els interessos del Bages

La Fàbrica Nova, un projecte en benefici de Manresa, el Bages i la Catalunya Central

"En aquests quatre anys,hem defensat aels interessos dels bagencs i bagenques aconseguint desencallar i avançar múltiples projectes al territori". Així és com la senadoraha resumit la tasca del grup parlamentari d'ERC aldurant la darrera legislatura. Ho ha explicat en el transcurs d'una roda de premsa celebrada aquest dimecres davant de l'dei acompanyada de representants de la Federació Comarcal d'Esquerra Republicana al Bages: la presidenta comarcal i regidora a Súria,; l'alcalde de Manresa,; l'alcalde de Fonollosa i candidat al Senat,; el diputat al Parlament i alcalde de Cardona,, i el regidor a Súria i candidat al Congrés,"ERC hem defensat el Bages i Catalunya. Des del Congrés i el Senat hem parlat del nostre territori, dels nostres municipis i hem treballat per aconseguir un avenç social important per a tots ells", ha exposat la senadora que ha destacat la feina feta en matèria d'com un dels principals eixos d'aquesta legislatura. Cortès ha citat, entre d'altres, les "més de 200 iniciatives dutes a terme per a Rodalies" on destaca la feina feta juntament amb l'exalcaldessa Adriana Delgado per desencallar lade Castellet. "Vam aconseguir que el secretari d'Estat,, assistís a l'Ajuntament per presentar el projecte de planificació i remodelació. Ara només queda la voluntat del nou Ajuntament i, sobretot, delper tirar-lo endavant", ha destacat la senadora. També ha recordat que des que hi va haver l'accident de, "no s'ha mogut res" i ha reivindicat que ERC ha reclamat en diverses ocasions "la instal·lació dels punts de vigilància i seguretat a què es va comprometre el".També ha posat sobre la taula els noms deen matèria d'habitatge social on "s'han pogut desencallar moltes problemàtiques, però encara queda molta feina per fer", com és en el cas de Manresa, en especial per un motiu de "falta de voluntat política per part del govern espanyol, ja que laestà, actualment, està en mans de l'Estat, però contínua sent una societat molt opaca. En conjunt,el govern de l'Estat els propers anys". La senadora també ha destacat les partides obtingudes per al desenvolupament dels polígons industrials de Súria, Cardona i Sallent, o els 10 milions d'euros per a laPer la seva banda, Eloi Hernàndez, ha remarcat la importància de les eleccions del proper diumenge, 23 de juliol, on "ens ho juguem tot en l'àmbit d'. Tenim en joc el desenvolupament del país i sobretot de la nostra comarca". El candidat al Senat ha exposat que ERC ha de tenir la major força possible per garantir que tots els acords d'inversions es compleixin i empènyer al PSOE ia tirar endavant. "Una vegada més s'ha demostrat que el PSOE no fa, sinó que se l'ha d'obligar a fer", ha afirmat: "ha estat justament amb la força d'ERC ique hem aconseguit forçar al govern espanyol a avançar". També ha alertat de la importància d'anar a votar per evitar que governi la dreta i extrema dreta de PP i Vox, un tàndem que és contrari als drets, les llibertats, la cultura i, sobretot, que actua en contra de Catalunya, "tal com s'ha demostrat a les Illes Balears i al País Valencià"."És fonamental que ERC torni a ser la força política més votada" ha afirmat Hernàndez que ha apel·lat als més de 21.000 vots "que ens van donar confiança a les passades municipals". "Demanem un vot deper demostrar que som diferents de la resta de l'Estat. Volem una Catalunya on predomini el color republicà i dels partits independentistes", ha sentenciat.En la darrera intervenció, Marc Aloy, ha volgut fer un agraïment "a tots els diputats i senadors per la feina feta aquests anys, en especial a Mirella Cortès. Aquestes inversions són fruit de". En aquest sentit, ha posat Manresa com un "clar exemple" i ha destacat la feina dels senadorsi Mirella Cortès en aconseguir la partida de 10 milions per a la Fàbrica Nova.L'alcalde manresà ha definit el projecte com a "innovador i transformador", un projecte que "serà en benefici de la ciutat, de la comarca i de la Catalunya Central". També ha agraït la feina del diputat al Congrés,, en l'assoliment d'una partida de 2,7 milions d'euros per finançar el tram final delque permetrà "reivindicar el nostre patrimoni" amb la finalització del, la rehabilitació de la Torre Santa Caterina o la recuperació de la biodiversitat del riu. "Manresa mai havia rebut unes partides directes tan destacades", ha sentenciat Aloy.