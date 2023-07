La 21a Setmana de Jocs al Carrer incorpora l'Espai Manresa 1522 com a zona de jocs mil·lenaris

Acte Inaugural: Colors de Monstre, amb la companyia Tombs Creatius

Resol l'enigma

Arriba la 21a edició de la(SJCM), un dels esdeveniments més consolidats i que gaudeix de més afluència de participants en l'àmbit de l'oci i el lleure del Bages. Enguany, se celebrarà des del 29 d'agost fins al 2 de setembre per les places i els carrers del Centre Històric de la ciutat amb una gran oferta de jocs, activitats lúdiques i entitats especialitzades.Els detalls d'aquesta nova edició han estat presentats aquest dimarts, a l', pel director del, i per la regidora d'Infància i Joventut de l'Ajuntament de Manresa,, i representants d'entitats col·laboradores,(Fundació Ampans) i(LaCrica).La regidora Isabel Sánchez ha tingut paraules d'agraïment el CAE i les entitats que col·laboren a la Setmana de Jocs al Carrer, una iniciativa que es caracteritza per "ser un gran element" que aplega persones de totes les edats i creences que, a més a més, contribueix a "dinamitzar els carerrs del Centre Històric".Ignasi Muncunill ha estat l'encarregat de donat a conèixer totes les novetats de la programació. El director del CAE ha explicat que les dates de la SJCM'23 s'ha vist condicionada per la modificació de l'inici del curs escolar i, de la mateixa manera, donarà continuïtat als actes de la. Tot i això, de manera similar a la passada edició, l'esdeveniment comptarà amb un total de vuit espais de joc, set dels quals es materialitzaran en horari de tarda i un a la nit (). Aquest any, com a novetat, hi ha la incorporació de l'Espai Manresa 1522, un espai dedicat ai centenaris en el qual cada dia es durà a terme la presentació i la descripció d'un joc diferent per part de quatre persones expertes.Pel que fa a les activitats de les Nits de Joc (+14 anys), enguany hi haurà una nit extra i, de fet, durant l'última data (dissabte 2 de setembre) s'allargarà l'horari de joc fins a les, en comptes de l'horari normal que va des de les 10 fins a 2/4 d'1 de la nit, del 30 d'agost a l'1 de setembre.El tret de sortida es durà a terme a la plaça de Sant Domènec el dimarts 29 d'agost de 17.30 h a 20.30 h, a càrrec de la companyiaamb la proposta Colors de Monstre. L'activitat consisteix en una escampada de jocs de fusta que combinen l'artesania i el món oníric amb les activitats lúdiques, formant així un gran mosaic i una ambientació visual excitant i expressiva. En aquest sentit, la companyia reivindica el joc en l'espai públic per crear experiències col·lectives amb la finalitat de "convertir a tothom en infants".En relació amb els jocs a les places, la Plana de l'Om acollirà; la plaça de Sant Domènec comptarà ambde tota mena; la plaça Major amb; a la plaça del Mercat de Puigmercadal s'hi trobaran; la plaça Europa acollirà; mentre que a la placeta de la Mel tindrà lloc el. Totes les activitats lúdiques es duran a terme des de les 17.30 h fins a les 20.30 h.Com en l'edició de l'any passat, es durà a terme l'activitat, una proposta en què es pretén involucrar a tothom qui vulgui en la resolució d'un misteri en forma de gimcana per tots els carrers i places del. Aquelles persones que vulguin participar-hi hauran de seguir el perfil d'Instagram de @caemanresa i enviar una fotografia de l'enigma resolt per missatge privat al perfil del CAE. Tothom qui encerti la resposta entrarà en un sorteig de jocs de taula.La programació completa es pot trobar al web dels Jocs al Carrer i al web del CAE . També se'n podrà fer un seguiment més detallat a les xarxes socials -Twitter, Facebook i Instagram- al compte @caemanresa o amb l'etiqueta #JocsAlCarrerManresa2023.La Setmana de Jocs al Carrer és un esdeveniment organitzat pel CAE en quèla Fundació La Xarranca, Devir, Fundació Ampans, Ludambule, Ludoteca Ludugurs – Creu Roja Manresa, LaCrica, Cooperativa Abacus, LAB 0_6 de la UManresa, el Programa d'Inserció Laboral 6-21 (PIL Bages), Manresa Turisme, Escacs Catalonia Club Joviat, Grup de Bridge Manresa, Òscar Garcia, Jean Philippe Roy, Dominique Dumeste, Lluís Pinyot i Mateu Comellas. Igualment, aquesta activitat rep el suport de l'Ajuntament de Manresa ii el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.