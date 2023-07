Castellterçol recupera el Contrapàs per Festa Major

Aquesta pròxima Festa Major,ballarà i recuperarà el. Es tracta d'una dansa antiga que els vilatans ballaven la vigila del diumenge de festa. Més endavant, però, qualsevol festa o processó era bon motiu per ballar-lo.El primer pas d'aquesta recuperació serà el diumenge 30 de juliol. A partir de les 11 del matí, a la Sala de Lectura (pl. Vella, 5) tindrà lloc la presentació del projecte. Allà, s'explicarà tot el procés que s'ha seguit per tal de recuperar el Contrapàs. També s'explicarà la història que s'ha pogut recuperar d'aquesta dansa de Castellterçol, així com el futur que li espera! A més, es comptarà ambper tal d'esbrinar l'origen d'aquest tipus de dansa.En acabat, a la plaça Vella, es durà a terme un petitde la dansa on petits i grans podran preparar-se pels actes de Festa Major.Aquest acte compta amb l'ajuda de diverses entitats, entre elles. Gràcies a aquesta es podrà seguir en directe la presentació per les ones radiofòniques del 107.0 FM o per radiocastelltersol.com.