Santpedor ja ho té tot a punt per a les Festes de Santa Anna

ja ho té tot a punt per a la celebració de lesamb activitats programades per al dimarts 25 i dimecres 26 de juliol.La programació començarà el dimarts al vespre amb el repic de campanes, la renovació del vot a Santa Anna i la mostra de cultura popular a càrrec de les entitats del municipi.seran els encarregats d'emenitzar la botifarrada i el ball de Sant Jaume que organitza la llar d'avis Ca l'Arola.L'endemà dimecres a les 7 del matí, hi haurà la caminada popular dea les ermites on l'entitat encarregada portarà la bandera de la vila fins a l'ermita de Santa Anna i hi haurà coca i xocolata a laTambé hi haurà uni ja a la tarda, la visita a la Santa amb el cant dels goigs, l'audició de sardanes i música amb la Cobla Premià davant de l'ermita de Santa Anna.La celebració commemora més de 500 anys, des que l'any 1507 Santpedor va fer el seu primer vot de poble a, amb motiu de la pesta bubònica d'aquell any.Des de l'Ajuntament de Santpedor i la comissió de la festa de Santa Anna, us convidem a gaudir de tots els actes programats, a recollir el punt de llibre col·leccionable, i a penjar la bandera de la Vila als balcons i finestres en senyal de festa i solemnitat.L'organització es reserva el dret de modificar aquest programa si les circumstàncies ho aconsellen. Es pot revisar tota la programació a aquest enllaç