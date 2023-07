La investigadora sobre el càncer Núria López-Bigas, pregonera de la Festa Major de Manresa

Investigadora, divulgadora científica i ambaixadora de Manresa

Llistat de pregoners i pregoneres de la Festa Major de Manresa

1980 – Marta Mata Garriga

1981 – Pere Calders Rossinyol

1982 – Miquel A. Marín Luna

1983 – Josep M. Calmet Safont

1984 – Jordi Solé Tura

1985 – Joaquim Nadal Farreras

1986 – Jaume Farguell Sitges

1987 – Joaquim Ferrer Roca

1988 – Jaume Pastallé Comellas

1989 – Comissió Ma'm

1990 – Guix i Murga

1991 – Enric Puig Jofra

1992 – Antoni Deig Clotet

1993 – Stegmann Til

1994 – Joan Vallvé Ribera

1995 – Alan Yates

1996 – Victòria Camps Cervera

1997 – Pasqual Maragall Mira

1998 – José Angel Cuerda Montoya

1999 – Pau Monterde Farnès

2000 – Antoni Bahí Alburquerque

2001 – Jacint Codina Pujols

2002 – Pare Miquel Batllori Munné

2003 – Joan Francesc Mira Casterà

2004 – Vicent Partal Montesinos

2005 – Xavier Obradors Berenguer

2006 – Assumpta Bailac Puigdellivol

2007 – Màrius Rubiralta Alcañiz

2008 – Moisès Broggi i Vallès

2009 – Jordi Aymamí Roca

2010 – Jordi Porta Ribalta

2011 – Xavier Llobet Sallent

2012 – Pere Joan Cardona Iglesias

2013 – Eva Bach Cobacho

2014 – Míriam Ponsa Prat

2015 – Jordi Montaña Matosas

2016 – Mercè Conangla Marín i Jaume Soler Lleonart

2017 – Antoni Bassas Onieva

2018 – David Victori Blaya

2019 – Jordi Cruz Mas

2020 – Pregó cancel·lat per la Covid

2021 – Itziar González Virós

2022 – Quico Sallés Fibla

La investigadora sobre el càncerserà l'encarregada de pron unciar el Pregó Institucional de la, un acte que tindrà lloc el dissabte 26 d'agost a 2/4 d'1 del migdia al Saló de Sessions del consistori manresà. Filla de Monistrol de Montserrat i veïna de Manresa, doctora en Biologia i experta en Genètica Mèdica i en Biologia computacional i Bioinformàtica, Núria López-Bigas serà la primera dona científica que pronunciarà el pregó d'inici de les festes de la ciutat.López-Bigas és investigadora de la(ICREA) i cap de Laboratori de Genòmica Biomèdica a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, a més a més, de professora associada a la Universitat Pompeu Fabra. L'any passat, l'Ajuntament de Manresa li va concedir el segon Premi Rosa Argelaguet i Isanta – Premi del Campus Manresa, un guardó per reconèixer, promocionar i sensibilitzar el paper de les dones que han contribuït activament en alguna activitat d'investigació, de divulgació o de docència en l'àmbit de les ciències. El jurat en va valorar la seva trajectòria investigadora i la seva contribució en la creació de nous mètodes bioinformàtics per a l'estudi del genoma del càncer.Al capdavant del, Núria López-Bigas i el seu equip han desenvolupat eines computacionals que ajuden a identificar les mutacions que causen els tumors cancerígens. La investigadora també ha liderat un estudi que, per primera vegada, ha permès identificar i quantificar les alteracions genètiques que causen els tractaments de quimioteràpia i radioteràpia contra el càncer i comprendre els efectes secundaris a llarg termini dels tractaments contra la malaltia per tal de poder-los optimitzar.López-Bigas ha publicat més de cent articles en revistes internacionals, participa regularment a congressos com a ponent convidada i dedica temps a divulgar el seu treball als mitjans de comunicació i a les escoles.Com a persona rellevant en l'àmbit professional, Núria López-Bigas ha format part del programa de Persones Ambaixadores de Manresa, una iniciativa que es va impulsar al voltant deper a la projecció de la ciutat de Manresa.Núria López-Bigas serà la primera dona científica que pronunciarà el Pregó Institucional de la Festa Major de Manresa, la cinquena dona dels darrers deu anys, i la vuitena des del 1980, primer any en què es va pronunciar el Pregó des de la constitució dels ajuntaments democràtics.