L'alcalde de Sant Joan es puja el sou als 43.500 euros bruts anuals

Aquest dimarts 18 de juliol s'ha dut a terme el ple municipal extraordinari a l'Ajuntament deper aprovar el cartipàs del mandat 2023-27 i les dedicacions, retribucions i indemnitzacions del conjunt de regidores. La proposta s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern (Alternativa per Sant Joan i Compromís amb Sant Joan) i del grup municipal de Junts (12 en total) i 5 vots en contra per part del PSC i Esquerra Republicana de Catalunya.L'alcalde,, serà l'únic amb dedicació exclusiva i la resta de regidors oscil·laran entre les 15 i 13 hores. El sou de l'alcalde serà de 43.500 euros bruts anuals i el sou dels regidors serà entre 10.400 i 12.000 euros bruts anuals, depenent de la dedicació de cadascun d'ells. L'alcalde ha puntualitzat que es tracta d'un increment salarial molt més baix del corresponent respecte el 2011, l'última vegada que es va modificar el sou de l'alcalde, que va passar de les 32,5 a les 37,5 hores setmanals.L'equip de govern iconsideren que és un augment "proporcional a l'augment del nivell de vida actual i sempre tenint en compte que sigui igual o inferior a l'augment que han tingut els treballadors de l'Ajuntament durant aquests 4 anys, mai per sobre". D'altra bandaargumenten el seu vot en contra per l'augment de 3.500 euros anuals per part de l'alcalde, "tot i deixar de tenir Hisenda, Serveis Interna i Personal" i per "menyspreu al sou dels regidors"., portaveu d'Alternativa per Sant Joan, és la primera tinent d'alcalde i regidora de Benestar Social, Recursos Humans i Promoció Econòmica;, portaveu de Compromís amb Sant Joan, és el segon tinent d'alcalde i regidor d'Educació i d'Habitatge;(AXSJ) és el tercer tinent d'alcalde i regidor de Comerç, de Consum, Turisme i Tecnologies, Organització i Transparència;(Compromís amb Sant Joan) és la quarta tinent d'alcalde i regidora d'Hisenda, de Serveis Interns i de Joventut, i(AXSJ) és la cinquena tinent d'alcalde i regidora de Cultura i de Seguretat Ciutadana i Mobilitat.(Compromís amb Sant Joan) és la regidora d'Infància, de Feminismes i LGTBI i de Cooperació i Ciutadania.(AXSJ) és el regidor d'Urbanisme i d'Obres i Manteniment, i(AXSJ) és el regidor d'Esports.