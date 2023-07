Els cuiners del Bages renoven el seu compromís amb els productors de proximitat

Aquest dilluns a la tarda, a, la quarta trobada entredel Bages, ha servit per reforçar encara més els vincles entre els productes de proximitat i la gastronomia de la comarca. Prop de noranta persones s'han aplegat en aquesta jornada organitzada conjuntament perEntre els assistents s'hi ha comptat professionals de la distribució, gestors culturals, mestres i, especialment, una vintena de professionals de l'hostaleria, la majoria dels restaurants bagencs adherits a lesque promou Bages Impuls. Els organitzadors estan satisfets, però, perquè "anem aconseguint que cada cop hi hagi més cuiners que se sentin atrets pels productes de proximitat". Un altre aspecte a destacar és que alguns d'aquests cuiners venien de fora del Bages, en concret de l', deli delAquests cuiners han pogut conèixer fins a setze, entre els que destacaven els. La Tomakera, de Cabrianes, L'hort de Cal Climent, del Poal de Manresa, i Les Arnaules i Horta de Can Calafell, de Viladordis van poder explicar el problema que estan patint aquest any, que se centra en la manca d'aigua per regar, com a conseqüència de la sequera i del decret que, per fer front a aquesta sequera, regulant els usos de l'aigua.Entre els altres productors que han ofert tast dels seus productes han brillat amb llum pròpia aquells que jugaven a casa, és a dir, els més propers a la zona on se celebrava la trobada. Elsde La Diferenta i d'Exibis, els formatges de Cal Music, elsde Migjorn, tots ells de Navàs, juntament amb elsde Mas Cebrià i lade La Pirata, aquests dos darrers de Súria.La trobada celebrada aquest dilluns a Castelladral ha estat la quarta d'aquestes característiques. Al mes de setembre del 2021 es va fer la primera, també organitzada per Bages Impuls i Proper, en aquella ocasió al restaurant, a Sallent. La segona es va fer el mes de febrer del 2022, en aquest cas al restaurant Bages964, a l'. La tercera es va fer el setembre del 2022, als Horts d'Aprendre, deDe cara al futur, tenint en compte el bon ambient que es va viure a la trobada d'aquest dilluns, els organitzadors creuen que poden seguir organitzant-ne d'altres, obrint-se a les comarques veïnes i sense una periodicitat establerta. "Farem noves trobades sempre que tinguem nous productors, o nous productes, per presentar", afirmen.