Els Tirallongues exhibeixen el 3d7 amb agulla per primera vegada aquesta temporada

Elsdehan actuat aquest diumenge juntament amb elsa Sant Andreu de Llavaneres amb motiu de la Festa Major d'aquesta localitat.Després de descarregar dos pilars de 4 d'inici, els manresans descarregaven també un 4d7 a primera ronda de castells, a segona ronda exhibien eli un 3d7 a tercera. A la ronda de pilars executaven un pilar de 5, s'acomiadaven de la diada amb dos pilars de 4 de comiat.Per part de la colla castellera dels Capgrossos, descarregaven dos pilars de 4 d'entrada, un 4d8, uni un 3d8 en les rondes de castells. Els mataronins també han exhibit un pilar de 5 davant de la façana del consistori en el qual un cop coronat, l'enxaneta era tibada des del balcó de l'ajuntament per membres de la mateixa colla i era introduïda dintre davant la presència de l'alcalde. Finalitzaven la seva participació en la diada amb dos pilars de 4 finals.Uns excelsos Tirallongues es tornaven a superar una diada més. En aquesta ocasió els manresans exhibien perun 3d7 amb agulla. Aconseguint descarregar també per primera vegada després de la pandèmia tres estructures de set i set pisos i mig en una mateixa diada i a fora de casa. Unes estructures que a més es mostravenen tot moment. Bon moment doncs pels de la camisa ratllada que diada a diada van assolint objectius per encarar les estructures de vuit pisos pròximament.Els manresans ja preparen també la propera diada que tindrà lloc ael dissabte 22 de juliol amb motiu de la Festa Major.