L'Ajuntament ajorna el tractament fitosanitari previst per aquesta nit en diversos carrers del centre

L'ha ajornat el tractament previst per aquesta nit, de les 12 de la nit a les 5 de la matinada, aproximadament. Es tractava d'una 318 arbres de diferents punts de la ciutat per combatre les plagues del(Corythucca ciliata) lai el. Les espècies tractades són plàtans, albízies i alzines.En avisos penjats als portals de les cases, es recomanava tancar les finestres, no deixar roba estesa ni animals als balcons de 12 a 5 del matí. A causa de lesd'aquest dimarts, decau l'actuació i també les recomanacions.Les zonesel tractament són el Passeig Pere III i la plaça Espanya (273 plàtans), el carrer Casanova (12 albízies), el carrer Canonge Mulet (5 albízies), el carrer Ignasi Balcells (15 albízies), el carrer Sant Francesc (10 albízies) i la plaça Icària (3 alzines).Tot i així, cal recordar que aquest tractament és una mesura necessària per a la salut dels arbres i permet combatre les plagues que actualment pateixen. L'actuació es fa amb un equip atomitzador per arribar a qualsevol part de l'arbre i es realitza enper evitar molèsties als veïns. Durant l'aplicació, cal evitar la presència de personal aliè als treballs sense l'equip de protecció i retirar de la zona els animals domèstics.