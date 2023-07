Les tradicionals Tocades de la Festa Major de Súria mantenen l'alta participació

Centenars de persones van assistir a les tradicionalsde laamb lala nit del diumenge, en un dels actes més participats del programa d'enguany. La Festa Major va continuar dilluns amb la novetat d'un màpping a l'entorn de la rotonda del pont de Salipota i la tornada de l'amb un concert de tarda i un ball de nit.La gran assistència de públic a les Tocades mostra la plena vigència d'aquest acte característic de la Festa Major surienca. Les cadires del públic van ocupar bona part del, amb la presència de persones de totes les edats.La música surienca va tenir una presència destacada en el concert, amb la interpretació de diferents peces vinculades a la vila, el protagonisme de solistes de Súria i l'estrena d'una versió de La sardana del món nou del compositor surienc, a partir d'un poema de Salvador Perarnau.El director de la Banda de Música de Cardona,, va agrair la gran resposta de públic d'aquesta nova participació en les Tocades de la Festa Major, destacant la important presència de músics de Súria en la formació cardonina, que enguany celebra el seu vintè aniversari.Com és tradicional, a la celebració de les Tocades va assistir la Corporació Municipal, encapçalada per l'alcalde, des dels balcons de la façana principal de la Casa de la Vila.Posteriorment, la Banda de Música de Cardona va protagonitzar unapel centre urbà, des de la Casa de la Vila fins a la plaça de Sant Joan.Altres activitats festives del diumenge van ser les matinades amb els Grallers del Poble Vell, la galejada dels, el supertobogan i un vermut musical amb el duetal Parc Municipal Macary i Viader.L'Església Parroquial de Sant Cristòfol va acollir la celebració de la missa solemne de Festa Major, duran la qual es van interpretar els, patró de la vila.En aquesta cerimònia van assistir-hi l'alcalde Albert Coberó i altres membres de la Corporació Municipal, a més de representants del teixit social de la vila.El programa d'actes del diumenge es va completar amb un ball de tarda amb el grup musicali concerts de nit amb els grupsa la plaça de Sant Joan.Entre els actes destacats del dissabte, hi figuren el concert de la, amb la col·laboració de l'de l'Escola Municipal de Música, al davant de la Casa de la Vila. Aquest va ser el darrer concert d'aquest curs 2022-23 per a la JazzBand, dirigida per Jordi Pujols i formada per alumnat de les Escoles Municipals de Música de Navàs i Súria.El mateix dia va tenir lloc lade Festa Major a la plaça de la Serradora, amb la participació de la Colla Castellera Salats de Súria, la Colla Castellera Xerrics d'Olot i la Colla de Santa Coloma de Gramenet.Altres activitats de tarda i nit del dissabte 15 de juliol van ser la Pedalada Popular de la, la cercavila nocturna del grup BKT Brass Band, el concert de l'Orquestra Centauro i l'actuació del DJ Arzzett, amb una gran participació de públic.Durant les nits d'aquests dies centrals de la Festa Major, hi ha hagut a la plaça de Sant Joan una parada deld'informació, sensibilització i prevenció d'actituds masclistes. Es tracta d'un servei impulsat per la Diputació de Barcelona, al qual està adherit l'Ajuntament de Súria.D'altra banda, aquest dilluns ha tingut lloc la tradicional missa en sufragi dels difunts a l'Església Parroquial de Sant Cristòfol.