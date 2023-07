El primer Guirigall FM aterrarà a la Festa Major de Manresa amb Cala Vento com a cap de cartell

Selvatana i CocoTown

són els quatre grups que actuaran en el marc de la primera edició delFM, un espai per a la música allunyada dels circuits comercials, que animarà la plaça Sant Domènec dela nit del dissabte 26 d'agost. El dia abans laactuarà tarda i nit a la plaça Porxada, i els DJ de moda Arzzett, Oscar Nadal i Kevin Leal punxaran a laEl cap de cartell dels concerts del Guirigall FM serà Cala Vento que a les 2/4 d'1 de la nit presentarà el seu nou àlbum Casa Linda. Amb un directe molt enèrgic, els dos integrants de la banda faran ballar el públic amb el seu rock inclassificable, divers i molt personal. Cala Vento ha actuat en 400 concerts i, aquest estiu, als festivalsA 2/4 de 12, els manresans Los Valientes presentaran el seu nou EP, Nadie al volante, i portaran rock fresc a l'escenari, amb temes festius i himnes per cantar. Abans, el Guirigall FM l'haurà obert el grup Mourn, a 2/4 d'11. Es tracta d'una banda de rock formada al Maresme que el 2014, quan les seves integrants eren encara menors d'edat, es va convertir en grup revelació dins l'escena indie. Actualment, la banda ha incorporat el bateria manresà. La música de Mourn beu de referents com. El grup encarregat de tancar el Guirigall FM serà Rockzone DJs. A partir de les 2 h, la banda hi oferirà una sessió plena d'èxits del rock de totes les èpoques i estils per a tots els gustos.Guirigall, un col·lectiu sense ànim de lucre que agrupa bandes de música de Manresa i rodalies, va oferir un primer tast de concerts a principis de 2023 a la, on van assistir més de 800 persones. De la mà de l'Ajuntament de Manresa, Guirigall mostrarà el seu talent a la Festa Major de Manresa. Els concerts del Guirigall FM són gratuïts.El dia anterior, divendres 25, a les 11 de la nit, la festa ja es concentrarà a la plaça Sant Domènec amb CocoTown, un festival apte per a tothom que busca laamb el públic. La festa inclourà elements com confeti, globus, pals lluminosos, xanquers, animadors i tot un xou de ballarins i ballarines. La música de la festa anirà a càrrec dels DJ de moda Arzzett, Oscar Nadal i Kevin Leal.La Festa Major de Manresa també comptarà amb música de cobla i orquestra, el mateix divendres 25. A les 7, la Selvatana oferirà un concert de tarda a la plaça Porxada i, a les 11 de la nit, la formació de Cassà de la Selva protagonitzarà el ball de gala al mateix emplaçament.