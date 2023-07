Detingut per conduir fent ziga-zagues per la C-25, begut i sense l'assegurança ni la ITV

Agents delsde l'Àrea Regional de Trànsit de Manresa van detenir dissabte passat un home, de 43 anys, com a presumpte autor de tres delictes contra la seguretat viària i un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.El dissabte passat pels volts de les onze del matí es va rebre l'avís que un cotxeper la carretera, al punt quilomètric 120, al terme municipal de Rajadell. Diversos testimonis van alertar que circulaven correctament i es van haver d'apartar per no col·lidir amb el vehicle infractor.Ràpidament, els Mossos es van desplaçar fins al lloc i van localitzar el vehicle infractor que circulava en el sentit correcte de la marxa, però ho feia de forma erràtica. Els agents van intentar aturar al conductor, però va fer cas omís a les indicacions. L'infractor es va desviar per la sortida 118 de la carretera C-25 i al cap de pocs metres va accedir en un camí de terra on es va acabar aturant.Quan els agents es van acostar al conductor van detectar que mostrava signes evidents de trobar-se sota la influència de. En el moment d'efectuar la prova d'alcoholèmia, es va negar.Davant d'aquests fets, se'l va detenir per conduir sota la influència de begudes alcohòliques, per la negativa a sotmetre's a lai a la prova de detecció de drogues, per conduir un vehicle de motor de manera temerària i per un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.També se'l va denunciar administrativament per, no fer ús del cinturó de seguretat i no tenir els pneumàtics amb les condicions òptimes per circular.El detingut va passar l'endemà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.