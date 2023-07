Les candidates de Junts Clàudia Cots i Ariadna Urroz debaten sobre joventut a Manresa

Aquest dilluns al vespre la candidata manresana al Congrés dels Diputats per Junts,, i la candidata al Congrés i secretària general de la JNC, l', van parlar sobre política i joventut en una trobada amb joves a Manresa.Durant el col·loqui ambdues candidates devan fer un recorregut i van explicar la seva trajectòria estudiantil i professional, explicant per què han decidit fer un pas endavant i formar part de les llistes al Congrés: "Això és un pas molt seriós, va de treballar per la vida de les persones i de l'impacte que pot incidir amb elles. Vull treballar perquè la gent que vulgui a marxar a fora ho faci com una opció de viure, no per sobreviure. Hem de crearal nostre país perquè la gent es pugui quedar a viure i crear el seu projecte aquí", recalcava Cots, que ha viscut 8 anys Brussel·les.Urroz que, a més de candidata al Congrés també és secretària general de la JNC, explicava que "formes part de la JNC per crearde país".Durant la trobada, on els assistents se'ls convidava a intervenir i hi participaven amb les seves opinions, es van tocar temes que afecten el jovent com l'educació, el canvi climàtic, la salut mental i l’habitatge, on Cots va recordar que "el govern espanyol inverteix per sota la mitjana europea en" i que en "l'última dècada les transferències cap a Catalunya en política d'habitatge s'han reduït a la meitat".Urroz va recordar també que és cert que en l'última legislatura el govern espanyol va crear elcom a mesura per a pal·liar aquesta situació, una solució, però "que a Catalunya no serveix per a res, ja que no s'adapta a la realitat socioeconòmica del nostre país". També va recalcar que a dia d'avui l'Estat disposa d'instruments com laque no utilitza. "Una de les propostes de Junts per fer front a la crisi immobiliària és exigir el traspàs anunciat de tots els pisos - i el finançament per acondicionar-los - per oferir habitatge a joves o a la gent gran", deia Urroz. Afegint que una altra proposta és "impulsar un programa d'avals per l'entrada hipotecària per a joves fins a 35 anys perquè puguin accedir al seu habitatge".Finalment, les candidates a Junts també van debatre sobre laactual, concretament la dels joves, i van fer una reflexió de responsabilitat: "Nosaltres que hem estat valentes i hem fet un pas endavant, hem de promoure un canvi generacional. Una de les responsabilitats dels joves és ser conscient que cal canviar les coses. Per això quan tenim l'oportunitat l'hem d'agafar. Hem de fer recuperar la il·lusió als joves. Som el futur", destacava Cots.