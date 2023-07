El Centre Residencial La Llum de Manresa celebra el 21è aniversari

El Centre Residencial La Llum, una atenció centrada en la persona

Eldeha celebrat el seu 21è aniversari del 10 al 14 de juliol a les instal·lacions del centre, que s'han omplert de colors, música i alegria per a tots els assistents. Les activitats programades s'han dissenyat amb l'objectiu de fomentar la interacció, el treball en equip i la creativitat entre els residents que viuen al centre.Un any més, la celebració de l'aniversari s'ha convertit en un esdeveniment inoblidable i ple d'emocions, que ha fet gaudir a totes les persones que han pres part de les activitats. Amb el lema Brillem com a persones. Junts som llum”, s'ha intentat promoure que cada membre resident del centre aportés unen la comunitat, per tal que diversitat enriqueixi tot el col·lectiu que conviu al Centre Residencial La Llum. Els professionals del centreaquesta diversitat amb l'objectiu de realçar les capacitats, totes diferents, de totes les persones que viuen al centre.Una de les activitats més destacades d'enguany ha estat el joc de pistes La recerca del Llibre perdut, amb la col·laboració dels voluntaris i voluntàries delde la. Aquest joc ha estat l'oportunitat ideal per a fomentar la interacció, el treball en equip i la diversió entre les persones amb diversitat funcional i sense ella, els quals havien de buscar pistes que es trobaven amagades pels voltants del centre residencial.El programa també ha inclòs un taller de cuina, un concurs tipus Pasapalabra, un espectacle teatral i inclusiu a càrrec del grup de teatrepromogut per, representacions i actuacions per part dels residents, una exposició d'art inclusiva i un pinta cares.El Centre Residencial La Llum atén persones amb discapacitat funcional física que requereixen cures i atencions de forma continuada, així com teràpia rehabilitadora per tal de promoure l'autonomia en les activitats de la vida diària.L'objectiu és promoure el benestar de la persona des del seu propi projecte de vida i els fets que li són significatius per tal de mantenir o. També facilitar la col·laboració de les famílies i les amistats en la dinàmica del centre així com la participació activa en l'entorn comunitari. Tot això contribueix a l'empoderament de la persona. Per això, és indispensable una atenció centrada en la persona, que inclou un tracte personalitzat i un gran coneixement de cada resident.