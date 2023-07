El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa s'incorpora a la Ruta Europea del Patrimoni Industrial

El Sistema MNACTEC

Un total de 19 museus i espais patrimonials del(MNACTEC), inclòs el, s'han incorporat com a nova ruta regional de la Ruta Europea del Patrimoni Industrial, ERIH en les seves sigles en anglès (European Route of Industrial Heritage).ERIH sorgeix a la fi dels anys 90 del segle passat amb l'objectiu de potenciar la cultura i el turisme industrial en antigues regions industrials. Actualment, ERIH és la xarxa mundial més gran encarregada de protegir i promoure el llegat i la cultura industrial. La xarxa va ser reconeguda el 2019 pel Consell d'Europa com a, que enllaça els punts de referència més importants de la industrialització europea. ERIH és la xarxa d'informació turística dels llocs, monuments i museus més importants del patrimoni industrial europeu accessibles al públic.La xarxa ERIH s'estructura en més de 2.200 llocs d'interès (sites) de 51 països europeus. Són llocs que expliquen la història industrial europea i que són accessibles a turistes i visitants. D'aquests més de 2.200 llocs industrials, només 112 tenen el qualificatiu d'o Punt d'Ancoratge. Els Anchor Point són l'espina dorsal de la xarxa ERIH, ja que es tracta de de llocs d'importància excepcional en termes de patrimoni industrial on, a més, s'ofereix una experiència innovadora i d'alta qualitat al visitant.A més dels 19 dels museus del Sistema MNACTEC que s'han incorporat a la ruta ERIH com a nova ruta regional, els’ha integrat també a la xarxa com a Anchor Point. Juntament amb el Museu AGBAR de les Aigües a Cornellà de Llobregat, són els dos únics Anchor Points d’ERIH que hi ha a Catalunya.Elssón Can Marfà Gènere de Punt. Museu de Mataró, Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, Farga Palau de Ripoll, La Tèrmica Roca Umbert de Granollers, MNACTEC, Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa, Museu del Ciment de Castellar de n’Hug, Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera, Museu del Ferrocarril de Calalunya de Vilanova i la Geltrú, Museu del Ferrocarril a Móra la Nova, Museu de Gerri de la Sal, Museu Hidroelèctric de Capdella, Museu de les Mines de Cercs, Museu Molí Paperer de Capellades, Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia, Museu del Suro de Catalunya (Palafrugell), Museu del Ter (Manlleu), Museu Trepat de Tàrrega i Terracotta Museu de Ceràmica a la Bisbal d’Empordà.La incorporació del Sistema MNACTEC acom a ruta regional fa que Catalunya es posicioni, juntament amb la ruta regional basca i asturiana, com una de les regions de referència en cultura i turisme industrial. Les 17 rutes regionals d’ERIH que hi ha actualment presenten la història de regions que es van veure especialment marcades per la industrialització i que avui compten amb una oferta estructurada de turisme industrial.Elés una proposta museística singular que explica els diferents àmbits i processos de la societat industrial arreu del territori català i en el lloc en què aquests s’han produït de forma més significativa.Els 26 centres museístics i patrimonials independents que integren el Sistema expliquen la industrialització a Catalunya mitjançant les seves col·leccions i/o la museïtzació de les diferents activitats productives que han existit i de les quals encara han quedat restes comprensibles que constitueixen el nostre patrimoni industrial.Cadascun dels museus i centres que formen part del Sistema ressalta la seva pròpia singularitat, amb la finalitat de conservar, investigar i posar en valor el patrimoni moble i immoble que conserva, per tal d’analitzar un aspecte de la industrialització a Catalunya. A Manresa, el, equipament que forma part del, centra el seu discurs en l’evolució social i econòmica que va suposar la construcció de la Séquia i com aquesta va influir en la posterior industrialització de la ciutat i el seu entorn, sobretot pel que fa la indústria del teixit estret o cinteria.