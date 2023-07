La selecció catalana de bàsquet tornarà a les pista a Manresa després de 18 anys

Entrades des de 5 euros

Antecedents

Aquest dilluns s'ha presentat oficialment, al, el partit masculí delentre les seleccions absolutes de Catalunya i Argentina, en un acte que ha comptat amb la presència del president de la(FCBQ), Ferran Aril; de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; del representant territorial de l'esport a Barcelona, Josep March, i del regidor d'esports de Manresa, Antoni Josep Valentí, entre d'altres.Els parlaments institucionals s'han obert amb el discurs del president de l'FCBQ, que ha mostrat el seu agraïment a tothom qui ha fet possible la celebració d'aquest partit. D'altra banda, el president Aril ha expressat la seva il·lusió per la tornada de Catalunya, i en el marc ideal del Centenari del Bàsquet Català, amb la seva Selecció Catalana Masculina Absoluta en un partit d'alt nivell davant d', en un gran escenari com serà el Nou Congost manresà.Tot seguit, Pablo Prigioni, seleccionador argentí, ha enviat un missatge informant de la sevaper al pre-classificatori olímpic de les Amèriques i ha anunciat el planter de l'equip albiceleste, que comptarà amb jugadors destacats comAixí mateix,, seleccionador de Catalunya en aquest partit, ha donat a conèixer la plantilla i el cos tècnic de la Selecció Catalana Absoluta i ha volgut agrair la predisposició, les ganes i la il·lusió de tots els jugadors i les facilitats ofertes pels seus respectius clubs.Posteriorment,, jugador de Catalunya, ha expressat el seu orgull per a representar Catalunya el proper dimarts 25 de juliol, en el que esdevindrà un dels moments més atractius de la seva llarga trajectòria esportiva.En darrer terme, l'alcalde de Manresaha estat l'encarregat de tancar les intervencions parlaments i l'acte institucional, destacant la bona salut de Manresa com a ciutat de bàsquet d'elit i tradició de bàsquet base, tot animant a omplir el Nou Congost.El proper dimarts 25 de juliol a 2/4 de 9 del vespre i en directe per Esport3, el Pavelló Nou Congost de Manresa serà l'escenari del retorn de la Selecció Catalana Masculina Absoluta. Emmarcat enguany dins els actes del Centenari del Bàsquet Català (1923-2023), el retorn de Catalunya serà davant Argentina, actual sotscampiona del món amb la plata assolida la2019.Salva Maldonado serà el seleccionador de Catalunya per aquestamb els tècnics ajudants Raul Laita, Xavi Orois i Ruben Muñoz dirigint una Selecció Catalana Masculina Absoluta que, capitanejada per Pau Ribas, comptarà també amb els següents jugadors: Guillem Jou, José Nogués, Ricky Rubio (pendent del permís NBA), Èric Vila, Miquel Salvó, Eduard Gatell, Lluis Costa, Xavi Rabaseda, Pierre Oriola, Joel Parra i Dani Pérez.Així mateix, l'equip sud-americà presentarà un, amb figures de prestigi internacional com les de Campazzo, Brussino, Vildoza, l'històric Delfino o les joves promeses Lee Aaliya i Juan Ignacio Marcos, en la seva gira de preparació per al pre-classificatori olímpic de les Amèriques, amb l'objectiu d'assolir una plaça per als Jocs Olímpics 2024 de París.Amb motiu del partit, l'entitat financera CaixaBank ha volgut implicar-se en una nova causa social de la mà de lai la. Durant l'acte de presentació del partit, Isaac Pérez, director de banca d'institucions de CaixaBank a la direcció territorial Catalunya ha escenificat l'acord juntament amb una representació de l'equip de bàsquet Ampans–La Salle; Ferran Aril, president de l'FCBQ; i Pierre Oriola, capità de la selecció catalana masculina.Fruit d'aquesta col·laboració, CaixaBank promourà la participació de l'equip de Fundacióa través d'una exhibició a peu de pista durant un dels descansos del partit per visibilitzar l'esport de persones amb necessitats especials. Al mateix temps, l'entitat financera omplirà una grada solidària del Nou Congost amb voluntaris de CaixaBank, que acompanyaran a usuaris de les entitats socials a viure de primera mà una experiència esportiva d'elit. Accions com aquesta ajuden a integrar a totes les persones a través del bàsquet, esport estratègic per l'entitat financera.El partit comptarà amb el suport institucional de la, la, lai l', amb CaixaBank i Spalding com a Premium Partners, i el patrocini oficial de Loteries de Catalunya i TGO DX.La venda d'entrades per veure en directe el retorn oficial de la Selecció Catalana Masculina Absoluta ja està activa a basquetcatala.koobin.com amb preus que oscil·len entre els 10 euros i els 25 euros, amb preus especials per les federades i federats (des dels 8 euros i fins als 20 euros) tot introduint el seu DNI com a codi de descompte.El darrer precedent d'amistosos internacionals de Catalunya es remunta a l'any 2005, amb la, per 101-70 en un encontre celebrat el 30 de juny al Palau Olímpic de Badalona. Per la seva banda i posterior a la cita amb el combinat cubà, al juliol del 2010, Catalunya va guanyar la III Copa de les Nacions de Basquetbol Masculí, disputada a Galícia, superant a Lituània a la final per un 78-67 i, prèviament, a Euskadi (76-72) en una ajustada semifinal.