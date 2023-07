Bon paper de les atletes de l'Avinent Manresa en el Campionat d'Espanya de federacions

Catalunya va pujar al segon esglaó del podi en elque es va disputar diumenge a Pamplona. La formació catalana, amb moltes absències importants, no va poder revalidar el títol que havia assolit en onze de les darreres dotze edicions, quedant-se a solament dos punts (481 punts) del combinat de Madrid, que amb 483 punts va fer història al imposar-se en l'estatal per primera vegada. En tercera posició va estar el País Valencià amb 462,5 punts.La millor actuació de les quatre atletes de l'Avinent Manresa que van aportar al combinat català, va estar l'obstaculistaque va ser segona en els 3.000 metres obstacles amb un temps de 10'08"56, quedant-se a menys de 40 centèsimes del rècord absolut de l'entitat que ella mateixa ostenta, i imposant-se a dues atletes que ostenten registres inferiors als deu minuts.També va tenir una destacada actuació la tanquista manresana, que va ocupar la tercera posició en la prova dels 100 metres tanques, aturant el cronòmetre en 13"92.Bon debut amb la selecció catalana absoluta de pista de la fondistaque va quedat sisena en els 5.000 metres llisos amb 16'47"77. També va ser sisenaen els 400 metres llisos, on es van reunir un bon grapat de les millors especialistes estatals de la distància. En una cursa marcada pel fort vent que va condicionar l'actuació de les atletes, Bou va marcar 54"63. Aquesta mateixa atleta va formar part del quartet català de relleus 4x400 mixte, on Catalunya es va endur la victòria amb uns destacats 3'23"88.