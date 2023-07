Eloi Hernàndez, reelegit president del Consell Comarcal del Bages

L'alcalde d'ERC a Fonollosa,, ha estat reelegit president del. El nou Ple de l'ens per al mandat 2023-2027 s'ha constituït en una sessió celebrada al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa i ha quedat format per 14 consellers d'ERC, vuit de Junts, sis del PSC, dos de la CUP, un del PDCat (Ara Pacte Local), un d'En Comú Podem i un de Gent Fent Poble.Eloi Hernàndez repeteix així en el càrrec que ha ocupat els dos darrers anys, després que el 2021 substituís Estefania Torrente, gràcies a l', amb el. La candidatura alternativa d', del PSC, només ha tingut el suport dels membres del seu partit.En el seu parlament, Hernàndez ha agraït la confiança i ha apel·lat el conjunt de consellers i conselleres a "treballar amb esperit constructiu i col·laboratiu, des de l'interès públic i amb l'esperit de cercar solucions als reptes territorials que tenim, que són molts". Ha explicat que les prioritats del nou mandat seran lesper millorar-ne la vida i el seu benestar, el suport i els serveis als municipis, la promoció turística, i el desenvolupament econòmic i territorial mediambientalment sostenible.També ha dit que el govern del Consell "seguirà, per fer un país nou i millor, més lliure, més net i més just". Tanmateix, el nou govern del Consell estarà organitzat en deu conselleries i tres àmbits de gestió, que tindran al capdavant a un dels tres vicepresidents de la institució:(ERC),(Junts) i(ERC).