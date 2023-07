El casal de gent gran del Circumval·lació es convertirà en refugi climàtic uns quants dies d'agost

Pla en cas d'avís de calor molt intensa

Lacomporta un augment de la morbiditat i de la mortalitat, especialment en lai les persones amb. És per això que el 26 de maig de 2004 es va posar en marxa, per primer cop, el(POCS), que des de llavors es posa en funcionament cada any durant els mesos d'En el marc d'aquest Pla, elobrirà aquestequipaments i instal·lacions de ladistribuïts arreu deque funcionaran com aper oferir un espai fresc on refugiar-se de la calor a totes aquelles persones que no puguin aconseguira casa seva. Se n'habilitaran un total de vint-i-vuit, divuit dels quals estaran oberts durant tot el mes i deu que només ho estaran unes setmanes concretes. És el cas del, que es posarà a disposició de la ciutadaniaUbicat al, es tracta d'un tipus d'equipament la missió principal del qual és vertebrar la comunitat a fi d'afavorir la, l'equitat, l'arrelament i el sentiment de pertinença al país, i de promoure la transmissió deque permetin millorar ladels ciutadans i ciutadanes mitjançant un conjunt de serveis i recursos a l'abast de tota la comunitat.Les(OASF) també obriran a l'agost. Són una dependència administrativa, d', que busca apropar els serveis i recursos del Departament i els de l'Administració de la Generalitat de Catalunya a la ciutadania i al món associatiu del territori.A nivell de, als centres d'internament (sociosanitaris, hospitals d'aguts, salut mental) fan unai intervenen de manera activa en persones fràgils, promovent l'autocura: hidratació, control dels medicaments generals,, ventilació, reducció de l'exposició solar i la mobilitat. Enguany, a més, la Generalitat està identificant la situació de climatització de les residències ambEn cas d, coordinen les mesures i els recursos disponibles a Catalunya i activen plans d'actuació específics. En el cas de les, Drets Socials exposa que es redistribuiran les persones més fràgils cap a àrees climatitzades. A més, laincrementarà la seva activitat mitjançanta les persones vulnerables.Tenint en compte les anàlisis realitzades durant els anys anteriors, la Generalitat ha adaptat el POCS de 2023 iper donar una millor resposta a les circumstàncies generades pel. A més, també ha afinat la metodologia per a la, incorporant un avís de calor nocturna per disposar d'informació més precisa sobre situacions de temperatures elevades i extremes que puguinmés vulnerable.Un dels objectius del Pla ésles possibles situacions meteorològiques de perill per calor amb la recollida diària de les dades de temperatura observades facilitades pel(del 15 de maig al 30 de setembre), així com les previsions amb 48 hores d'anticipació de totes les comarques de Catalunya.