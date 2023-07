Rebuig unànime de l'Ajuntament de Sallent al pas d'una línia d'alta tensió provinent d'Avinyó

El ple de l'celebrat aquest passat dimecres, 12 de juliol, vala moció entrada per l'equip de govern que demanava rebutjar, en clau consistorial, la construcció d'de 7,5 quilòmetres que travessaria tot el municipi i que serviria per evacuar l'energia delque la promotora(pertanyent al grup) vol construir aen el marc del projecte anomenat. "És curiós perquè per tirar-lo endavant, a Avinyó només es veuran afectades 8 finques i a Sallent, en canvi, 94", lamentava, regidor d'Urbanisme, Serveis Tècnics i Obres Públiques.Actualment, el projecte es troba en en la fase inicial de, i des de l'equip de govern "ja ens vam reunir amb els diversos propietaris i els vam explicar que presentaríem, i que si ells s'hi volien sumar o afegir-n'hi, endavant", narrava el regidor, que es queixava de l'època en què ha començat tot aquest procediment: "És quan es fan vacances". Així mateix, exposava a la resta de grups municipals la voluntat d'afegir laal plec d'al·legacions que s'entreguin.Segons Estruch, hi haque sustenten l'oposició de la línia d'alta tensió. El primer, de caire energètic, qüestiona que la millor opció per al projecte sigui haver de travessar tot Sallent, "quan els nostres tècnics ens van assegurar que no caldria venir a empalmar aquí i que es podria fer en un polígon que cau a 2 quilòmetres d'Avinyó". Si s'optés per fer-ho així, "s'estalviarien 4 quilòmetres de transport", subratllava.Els altres motius de rebuig són urbanístics i ambientals i tenen a veure amb el fet que la línia passarà per, "que és l'única banda des d'on podem créixer com a poble". Pel que fa al medi ambient, el regidor va voler recordar que que segons els informes geològics, el 40% del traçat projectat en sòl sallentí és d'", assegurava, mentre recalcava que "si la línia elèctrica comencés al polígon que diuen els nostres tècnics, en cap moment es passaria per sòl d'especial protecció".