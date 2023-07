Les activitats d'educació ambiental del Consorci han tingut 7.000 participants aquest curs

Primer Congrés d'Ecociutat

Prop de 4.500 participants i molt bona valoració

Les activitats d'del, que s'ofereixen principalment als, tanquen curs amb uns números molt positius: 7.000 participants en més d'un centenar d'activitats diferents, la majoria adreçades a centres educatius del Bages i el Moianès.Per una banda, hi ha el programa d'educació ambiental que porten a terme el Consorci del Bages i el. Inclou diferents activitats, com visites al, al, la realització de tallers dins l'àmbit de residus, assessoraments a centres educatius, xerrades, etc. Durant aquest darrer curs s'han realitzat un centenar d'activitats en les quals han participat un total de 2.611 alumnes.Les propostes amb més demanda han estat les visites al Parc ambiental de Bufalvent i al Parc del Secà per les quals han passat 1.320 alumnes de diferents centres educatius que han pogut veure on es destinen ique generem i com ens podem relacionar amb l'entorn d'una manera més sostenible.Gairebé 700 alumnes han realitzatcom Les propietats dels materials o Reciclem l'oli fent sabó, unes activitats que tenen molt bona acollida per part dels centres educatius.D'altra banda, el Parc Ambiental i el Parc del Secà també han rebut visites, amb gairebé 200 participants joves i adults, provinents de diferents entitats comDins el programa d'educació ambiental, com a novetat aquest any, s'ha organitzat el primer congrés d'Ecociutat-Joves per la sostenibilitat . Hi van participar prop de 300 joves estudiants de quatre centres d'educació secundària del Bages:de Manresa,de Sant Joan de Vilatorrada id'El Pont de Vilomara i Rocafort. El Congrés va ser una plataforma per a la presentació de propostes i projectes per part dels joves amb l'objectiu de millorar el seu entorn i fomentar la sostenibilitat a la seva comunitat. Les propostes han inclòs iniciatives molt variades com una acampada jove sense ús d'energia per promoure la consciència sobre la reducció del consum, la transformació de l'oli usat en sabó o la promoció de productes de proximitat.El Consorci, a més, també du a terme cada curs el programaque té una molt bona acollida per part dels centres educatius que reben la visita de la deixalleria mòbil i realitzen activitats educatives relacionades amb els residus o visites a deixalleries fixes. Aquest curs, la mòbil ha visitat 44 centres educatius de la comarca del Bages i Moianès, amb una participació de gairebé 4.000 alumnes. Les visites a les deixalleries fixes també han continuat actives, amb uns 500 alumnes.Una altra de les dades a destacar és la gran acollida que les activitats detenen als centres. En la darrera enquesta de valoració, un 93% dels docents es mostraven satisfets o molt satisfets amb la proposta pedagògica d'aquesta activitat.El gerent del Consorci del Bages per a la gestió de residus,, assenyala que “entenem l'educació ambiental com una activitat més per gestionar els residus municipals, perquè el millor residu és aquell que no es fa” i destaca que l'educació ambiental és una de les tres línies estratègiques de l'ens, juntament amb la recollida de residus i el seu tractament.