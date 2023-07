Les Festes de Sant Ignasi ompliran d'activitat el Centre Històric la segona quinzena de juliol

Programa de les Festes de Sant Ignasi

Del 13 al 22 de juliol

Sons del Camí

Divendres 14 de juliol

Visita Guiada Vesprades d'estiu a la Seu Gòtica

Dijous 20 de juliol

Visita Guiada Vesprades d'estiu a la Seu Gòtica

Sopar del tomàquet

Divendres 21 de juliol

Maridatge de tomàquets i vi de varietats recuperades de vinya (projecte Torre Lluvià)

Dissabte 22 de juliol

Mercat de tomàquets amb pagesos del Bages

Visita guiada: Manresa, cor de Catalunya

Dimecres 26 de juliol

Acte de presentació del treball

Divendres 28 de juliol

Visita Guiada Vesprades d'estiu a la Seu Gòtica

Posta de Sons

Missa a la Capella de Sant Ignasi Malalt

Dissabte 29 de juliol

Caminada nocturna Montserrat – Manresa

Itinerari de fotografia de natura per l'Anella Verda de Manresa - Oller del Mas

Missa de Sant Ignasi a la Capella de Sant Pau.

Diumenge 30 de juliol

Missa a la Parròquia de Santa Maria de la Salut de Viladordis

Dilluns 31 de juliol

Botifarrada per començar el dia

XV Fira Mercat

Visita guiada al Centre Històric a càrrec de Francesc Comas

Missa en honor a Sant Ignasi

La Ignasiada

L'Hora del Conte a càrrec de Clara Gavaldà

Actuació Musical a càrrec de Joan Ferrer

Actuació Musical a càrrec del grup Vardo Wagon

Missa en honor a Sant Ignasi

Sopar a la Fresca amb l'actuació del Duet Ferran Orriols i David Pons

Rosari a la Creu del Tort amb el P. Xavier Melloni, sj

Durant la segona quinzena de juliol,viurà un any més les, una celebració estiuenca amb un caire cultural i turístic, que compta amb un variat programa d'activitats dirigit a públics de totes les edats.Les Festes de Sant Ignasi s'iniciaran enguany amb els concerts endel centre dins del cicle de músiques amb ànimai es tancaran, com és tradició, amb la jornada popular i festiva al carrer Sobrerroca, carrer Sant Miquel, plaça Major i voltants, amb activitats durant tot el dia, com una botifarrada, tallers, activitats infantils, mercat o un sopar a la fresca, coincidint amb l'onomàstica de Sant Ignasi, el dilluns 31 de juliol.Entre els actes més destacats, hi ha les visites guiades de vespre a la, la tercera edició del, amb el concert de la cantautoraal Pou de Llum mentre el sol es pon, la caminada nocturna de Montserrat fins a Manresa per l'últim tram del, un nou itinerari fotogràfic de natura per l'o els oficis religiosos organitzats per laEl programa d'actes es complementa amb les activitats relacionades de la Festa del Tomàquet , com el sopar del tomàquet o el mercat de tomàquets amb pagesos del Bages, i els ja citats concerts de Sons del Camí al Parc de la Seu i a la Cova de Sant Ignasi , així com amb les activitats recurrents del, com la ruta de pintxo pote dels dimecres, el mercat de flors i plantes d'ornamentació dels dijous o el mercat agrari dels dissabtes.Per a algunes de les activitats programades, és imprescindible inscriure's prèviament a través dels enllaços disponibles al web de Manresa 2022 Les Festes de Sant Ignasi estanper l'Ajuntament de Manresa, la Fundació Turisme i Fires de Manresa, l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants i la Fundació Cova de Sant Ignasi. Compen amb la col·laboració de la Seu de Manresa i amb el suport de la Fundació La Caixa.El cartell d'enguany és obra, com en els darrers tres anys, de l'humorista gràficamb una creativitat al voltant del seu popular personatge de vinyeta Sant Ignasi.Concerts al Parc de la Seu i la Cova de Sant IgnasiEntrades a la web: www.sonsdelcami.cat A les 19.30 h Basílica Santa Maria de la SeuEntrades a la web: https://seudemanresa.cat/vesprades-destiu/ A les 19.30 h Basílica Santa Maria de la SeuEntrades a la web: https://seudemanresa.cat/vesprades-destiu/ A les 21 h. Parc de la SeuSopar degustació de plats elaborats amb una gran varietat de tomàquets com a producte estrella i el pa i la farina com a producte convidat.Organitza: Bages Impuls · Col·labora: Xarxa de Suport Mutu de ManresaPreu: 27 euros · Més informació i reserva de localitats: www.festadeltomaquet.cat A les 19 h · Espai 1522 (carrer Mestre Blanch, 4)Preu: 15 eurosImprescindible reserva prèvia a: www.manresaturisme.cat De 9 a 14 h · Passeig Pere III (davant del Casino)Una quinzena de pagesos, els autèntics protagonistes de la festa, recomanaran i vendran els seus millors tomàquets. Aquest any, a part de tomàquets s'incorpora un petit tastet d'altres productes de la comarca.Amb diversos tastos, xerrades i tallers al llarg del matí. Més informació a: www.festadeltomaquet.cat De 10.30 a 12.30 h · Punt de trobada: Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major 10)Preu: 8euros · Places limitades. Imprescindible reserva prèvia a: www.manresaturisme.cat A les 19.30 h · Espai 1522 (carrer Mestre Blanch, 4): Seguint les passes d'Ignasi: camí, paisatge i imaginari-any 1522, l'etapa de Montserrat a Manresa - A càrrec de Genís Frontera Vila, premi Pare Ignasi Puig 2021.Aforament limitat. Inscripció prèvia a www.manresa2022.cat A les 19.30 h Basílica Santa Maria de la SeuEntrades a la web: https://seudemanresa.cat/vesprades-destiu/ A les 20 h · Pou de Llum (Carrer del Peix, sota el barri de la Balconada)Concert de Mar Pujol gaudint de la posta de sol des del Pou de LlumCapvespre gaudint d'un concert mentre va caient el sol des del Pou de Llum de Manresa, on ànima, paisatge i música es fusionen en una experiència inspiradora.Activitat gratuïta. Places limitades (60 persones). Imprescindible reserva prèvia a: www.manresaturisme.cat A les 20.15 h · Capella Sant Ignasi MalaltPresideix: P. Josep Ll. Iriberri S.J.Acompanyament musical del Cor Lupulus Emsembla. Finalitzarem amb coca i mistela per a tothom.A les 18.30 h · Des de la plaça de la ReformaPreu: 20 euros. Inclou transport en autocar fins a Montserrat, assegurança i avituallaments.Places limitades. Imprescindible reserva prèvia a www.manresaturisme.cat De 18.30 h a 21.30 h · Zona Oller del MasItinerari fotogràfic per el paisatge de boscos i vinyes amb el perfil de Montserrat al fons.Places limitades. Imprescindible reserva prèvia a www.manresaturisme.cat A les 19 h · Capella de Sant PauPresideix: Mn. Joan Antoni Castillo13.00 h · Parròquia de Santa Maria de la Salut de ViladordisPresideix Mn. Joan Antoni CastilloA partir de les 8.45 h · Plaça MajorComenceu la jornada amb força. Preu: 4,50 eurosDe 9 a 20.30 h · Plaça Major, Sant Miquel i SobrerrocaComerç de proximitat, artesania, brocanters, complements, roba, descomptes especials a les botigues de la zona comercial.De 11.00 h a 13.00 h. Carrer Sant Miquel cantonada carrer BotíTallers/Activitats Infantils, visita personatge12h al mateix lloc, coca i xocolata per a tothom.11.30 h. · Oficina de TurismeLloc de sortida: Davant de l'oficina de TurismeActivitat gratuïta, places limitades, caldrà fer la inscripció prèviament trucant al telèfon 938782300 ext. 12757 o bé enviant un mail a regidoriach@ajmanresa.cat A les 12 h · Capella del Pou de la GallinaPresideix: P. David Guindulain S.J.Se celebrarà al C/ Serarols cantonada C/ SobrerrocaEn acabar al mateix lloc petita representació teatral amb el Teló.A les 12.30 h · Oficina de TurismeEt dius Ignasi o Ignàsia? Vine davant de l'Oficina de Turisme de Manresa i tindràs un obsequi. Ens farem una fotografia de grup. Cal portar el DNI per a poder recollir l'obsequi.A les 17.30 h · Carrer Sobrerroca cantonada carrer SerarolsEn acabar batut de xocolata i croissants per a tothom.De 18.30 h a 20 h · Carrer Sant MiquelDe 18.30 h a 20 h · Plaça MajorDe l'Acadèmia de Música Musilloc de Manresa.A les 19 h · Santuari de la CovaPresideix: P. David Guindulain S.J.A les 21.30 h · Plaça MajorDurant el sopar, tradicional sorteig de regals cedits pels botiguers entre tots els assistents.Venda anticipada de tiquets fins al 25 juliol als establiments Fotografia Vert, Regals Puigbertran, La Casa del Bacallà.Menú: Entremesos, Pollastre amb prunes, Gelat , Pa, Begudes i CafèPreu: 15 eurosA les 22 h · Creu del Tort