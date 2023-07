Marc Aloy: «Si ens haguéssim de basar en el que es diu en campanya, no podríem pactar amb ningú»

La (in)seguretat en un Ajuntament molt fragmentat

Tres macroprojectes que marcaran el mandat

Del 90% al 100% de la retribució

enceta laal capdavant de l'amb "la tranquil·litat" de veure reafirmat el seu: "Vaig iniciar un mandat començat, perquè el primer any va ser per a, i ara tinc ganes de tenir-ne un de, de quatre anys, que em permetide tots els projectes que tenim engegats", ha subratllat en una entrevista a l'(ACN).Per fer-ho, el batlle té clar que li cal un, i és per això que des del primer moment va manifestar la seva voluntat d'amb l'objectiu d'assolir la. Al començament, admet, la seva prioritat era arribar a un acord amb, el seu company de govern durant els darrers vuit anys, però tant el nou candidat -- com eldel partit, van fer impossible el pacte: "Veuen les coses d'una manera gairebéa com les veia l'anterior grup", lamenta.Pel que fa a, la llista vinculada a la, Aloy assegura que van oferir-li el seu suport per investir-lo d'alcalde però amb una condició: que no hi hagués cap més partit al govern, unperquè no els garantia la majoria absoluta: "Ells mateixos es van excloure", apunta.Finalment, doncs, els republicans van optar per un pacte amb el, ambal capdavant, i amb, la formació de nova creació capitanejada perque, tot i tenir els drets electorals del PDECat, sempre se n'ha volgut desmarcar per complet.L'anunci d'aquestva generardintre del mateix consistori, però sobretot va fer, que tal com ja va explicar NacióManresa en el seu moment , va acusar el batlle dei el 155 i de. Davant d'aquestes crítiques, Aloy assegura que el pacte amb els socialistes no farà canviar les seves: "Soc independentista des que tinc ús de raó", sentencia. En aquest sentit, subratlla laque té de ser l'alcalde de la ciutat més gran a mans d'ERC: "He d'apel·lar tant els líders del meu partit com de la resta de formacions independentistes, i també a les entitats socials, aper a consensuar objectius i la manera d'aconseguir-los".El mandatestarà marcat per un Ajuntament, amb set formacions polítiques: ERC, PSC i Impulsem al govern, i Junts, Fem Manresa, Vox i Front Nacional a l'oposició. Es tracta d'un escenari que "" al líder republicà, no només per la gran quantitat de partits presents al consistori, sinó també perquè "". Ho il·lustra, per exemple, amb el discurs "" que Junts, Front Nacional i Vox van fer amb la inseguretat durant la campanya: "Vincular-la a una cultura determinada és una autèntica", exclama, alhora que admet que si bé és cert que la ciutat no està exempta de problemes, actualment -i amb les dades a la mà-Pel que fa a Impulsem, que recordem que va ser molt dur en allò que a la seguretat concerneix però amb qui finalment ERC ha pactat, Aloy matisa: "".Tot i ser coneixedor que "Manresa registra els mateixos nivells deque altres ciutats del país de la mateixa grandària", Aloy assegura que "no ens podem permetre que hi hagi ciutadans que tinguin. Si la gent té la sensació que Manresa no és prou segura, haurem de dedicar" a revertir-la. Uns esforços, afegeix, que ja van començar a materialitzar-se amb la instal·lació de; la instal·lació de laque s'ubicarà al centre de la ciutat, i la, que aquest any es preveu canviar completament alMés enllà dels projectes de millora del dia a dia, n'hi ha un que té el cor robat a l'alcalde. Es tracta del de la, que vol convertir l'equipament -el més important de la ciutat i abandonat des de fa molts anys- en un gran pol de coneixement , un campus "de quarta generació" amb més de. En aquest sentit, ha avançat que les obres perquè sigui una realitat començaranA banda d'aquest macroprojecte coliderat amb la(UPC), l'Ajuntament de la capital del Bages que encapçala Marc Aloy té altres empreses entre mans. Una, la del soterrament i allargament de la línia de FGC . L'altra, la de l' ampliació del polígon del Pont Nou De moment, l'Ajuntament ja ha celebrat elper a lesde l'alcalde i els regidors; un ple en què l'oposició va acusar l'alcalde d'"quan l'únic que he fet éscom han fet tots els meus antecessors", es defensa el batlle, que recorda queperquè "fa quatre anys, jo mateix vaig renunciar a la totalitat". En aquest sentit, lamenta, "em sap greu que llavors, aquella decisió no fos notícia, i ara sí que ho sigui".Una altra de les crítiques que li ha fet l'oposició és que l'. Aquí, Aloy respon que el consistori pot tenir fins a vint-i-cinc eventuals i, en canvi, només en té cinc. És per això que afirma estar "tranquil" perquè "aquestes persones faran".