Mor als 61 anys Albert Mulero, expresident d'ERC al Bages i exregidor a Castellbell

Aquesta nit de dimarts a dimecres ha mort als 61 anys, qui ha estat regidor perdurant tres mandats, de 2011 a 2023, fins el passat 17 de juny, tot i que els darrers anys va haver de baixar la seva activitat política a cause d'un càncer que li van diagnosticar. Mulero també va ser president comarcal d'. durant quatre anys, del 2015 al 2019Sempre a l'oposició i sempre presentant-se com a, el creixement de la formació republicana al municipi es va consolidar cada comicis fins a consolidar-se aquest passat mes de maig amb la victòria d'Adrià Valls a les municipals , qui l'havia substituït com a número 1 de la llista. El 2011 va treure un regidor, el 2015, dos, i el 2019, els últims comicis on es va presentar, en va treure tres. El passat 17 de juny va deixar l'acta de regidor amb el canvi de mandat.Com a ànima del partit a Castellbell i el Vilar i persona molt implicada en el dia a dia del partit, Mulero va ser una persona molt pròxima al pare i la família d', veïna del municipi, sobretot quan el líder republicà va patir la repressió amb anys de presó.Mulero va participar durant anys a les tertúlies deL'exalcaldessaha fet un apunt a les xarxes socials on recorda l'Albert "més humà, amic i polític", més enllà dels "acords i desacords" dels anys compartint espai al ple de l'Ajuntament.