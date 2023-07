L’alumnat de Teatre Jove de l’Aula del Kursaal portarà a la sala gran el Premi Ovidi de Teatre Jove

El premi Buero: una visita guiada al Gran teatre del Liceu

La sala gran delacollirà el dissabte, 9 de setembre a les 8 del vespre la representació de l'obra Malson d'una nit d'estiu, creada i interpretada per una quinzena d'alumnes dede l'de, i que recentment ha estat una de les peces guanyadores als Premios Buero de Teatro Joven que atorga anualment la. És una de les 17 obres guardonades, una de cada comunitat autònoma, i que a Catalunya es coneix com a. Les entrades per veure la funció al Kursaal, que tenen un preu de 5 euros, ja es poden comprar a la web del teatre i a taquilles.Malson d'una nit d'estiu és una peça de creació de tot el grup de joves a partir de textos de Jauría de, La Feréstega Domada i Titus Andrònic de, del film Magnòlia i un text de; que es va gestar arran de laque hi va haver a Igualada la matinada de Tots Sants del 2021.L'obra, dirigida per, es va estrenar l'1 de juliol passat com a taller de final del curs 2021-2022 de l'Aula d'Arts Escèniques a la sala petita del Kursaal, i es va poder veure també el dia 25 de novembre passat en 2 sessions alde Manresa, dins dels actes de commemoració del, que van veure gairebé 800 joves de diversos centres d'educació secundària de Manresa. També es va representar al teatre Conservatori el 10 de març passat.Elque interpreta la peça -que tenen entre 16 i 19 anys i s'han format majoritàriament des de ben petits a l'Aula d'Arts escèniques del Kursaal- són: Núria Barrera Sanllehí, Guillem Valle Santasmasas, Núria Llorens de la Cruz, Marc Romera Elvira, Martina Puig Orcero, Marc Montraveta Capsada, Víctor Martínez Solé, Iria Ramon Castell, Núria del Àguila Munté, Berta Ros Esquius, Aina Cervera Garriga, Ariadna Castelló Caus, Zoe Cost Alarcon, Judit Roca Lleonart, Anna Garcia Catasús, Júlia Rius Major i Ariadna Delis Pons. L'alumna Duna Salvador és la lletrista i intèrpret d'una cançó de l'espectacle.Aquest passat dimecres, 5 de juliol, el grup de Teatre Jove va gaudir d'una visita guiada pel. El Premi Buero, "una experiència teatral molt especial a la seva comunitat autònoma" es va concretar en aquesta passejada per tots els espais del Liceu. Tot el grup va poder trepitjar l'escenari, el Foyer, la sala de miralls, la sala Mestres Cabanas i accedir a les sales de sastreria, oficines, perruqueria... La visita la van fer acompanyats pels periodistes, que van ser membres del jurat dels Premis Buero Catalunya (Premi Ovidi). En nom de tot el jurat els van felicitar per l'espectacle, pel gran treball de text, moviment i posada en escena, i pel tractament d'un tema punyent i actual partint de Shakespeare fins a autors contemporanis.En la 20a edició dels premis, que aquesta primavera van guardonar disset espectacles interpretats per joves -un a cada comunitat autònoma-, van escollir Malson d'una nit d'estiu d'entre totes les que es van presentar provinents d'arreu de Catalunya.