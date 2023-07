Artés promou els productes de la terra amb un nou cicle de Concerts de Proximitat

viurà un nou cicle d'activitats dedicades a la promoció de laamb un nou cicle dels anomenats. Un tast a cegues amb la pastissera local, de; un tast guiat d'olis amb, i un tast-maridatge guiat de vins i cacau amb la xocolateria artesanasón les principals novetats. El cicle, coorganitzat per l'Ajuntament d'Artés i la(XASACC), se celebrarà els dimecres 12, 19 i 26 de juliol a l'emblemàtica plaça Major d'Artés (coneguda com a plaça Vella).El format d'aquests actes inclouran uni una degustació de producte local amb. En la primera sessió, del dia 12 de juliol, s'ha programat un tast a cegues de productes de pastisseria a càrrec de Pessics. Quant al tast gastronòmic, anirà a càrrec de la carnisseria local. El concert el protagonitzarà el trio de jazz-fusióPer al 19 de juliol, a les vuit del vespre hi haurà un tast guiat d'olis a càrrec de Sergi Càmara, de l', ubicada a Artés. El tast de producte local serà una taula de formatges elaborats al municipi, amb la formatgeria local. I la música la posarà, una banda inspirada en la música folk i gitana de l'est d'Europa i del Mediterrani.L'última jornada del cicle se celebrarà dimecres, 26 de juliol amb un tast de vins i xocolates amb Aynouse, xocolaters artesans d'Agramunt, una degustació de producte local a càrrec de la carnisseriai l'actuació del grup de versionsTots els tallers o tastos guiats tenen un preu dei requereixen d'inscripció prèvia, que es pot fer a cultura.artes.cat . Quant als tasts gastronòmics, tenen un preu deque inclou beguda i també es poden adquirir anticipadament a la mateixa web o bé presencialment a les oficines municipals.Els Concerts de Proximitat són una iniciativa que persegueix la promoció del consum de productes de proximitat i de grups emergents, però també lai, al mateix temps, ampliar l'