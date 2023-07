La Junta Electoral obre un expedient contra la CUP de Santpedor per penjar una estelada durant les municipals

Laha explicat aquest dimarts en roda de premsa que lade Manresa ha obert un expedient sancionador contra tres militants de la formació per haveral balcó de l'Ajuntament la nit abans de la jornada de reflexió de lesdel passat 28 de maig. Segons han explicat, l'estelada va ser retirada hores abans de l'inici de les votacions.La formació anticapitalista denuncia que encara no han rebut capde l'obertura de l'expedient, que va ser el passat 4 de juliol, "limitant la nostra possibilitat de presentar al·legacions", i afirmen que coneixen els detalls a través de la. La denúncia va ser interposada per, secretari de la formació, que també es presentava a les eleccions i, tal i com va avançar NacióManresa, coordinador a la Catalunya Central de l'entitat d'extrema dreta Societat Civil Catalana . Per aquesta informació, García Pérez també ha presentat denúncia contra la CUP.La CUP, però, també s'ha mostrat molt crítica amb l'anterior alcalde de Santpedor, el republicà, a qui acusen d'haver facilitat a lafotos de tres persones penjant l'estelada de nit a l'Ajuntament tot assenyalant al cap de llistai als regidors del darrer mandatcom autors de l'acció. Les diligències policials admeten que a les fotografies no es veu cap rostre, de manera que la CUP considera, que la identificació que va fer l'exalcalde "és clau en la".Xavier Codina ha replicat aquesta acusació aexplicant que "va ser la pròpia CUP i algun dels seus militants qui van", o sigui que "no necessitaven que jo testifiqués res per saber qui eren". A més, assegura que en un primer moment, la Junta Electoral li volia obrir un expedient a ell com aAmb tot, els anticapitalistesla penjada de l'estelada al balcó de l'Ajuntament en una acció que va ser acordada "per tota l'assemblea local" com a acte de: "Santpedor és independentista i ho demostra quan es troba amb les urnes", han sentenciat.La CUP fa una crida al veïnat de Santpedor acom a "resposta a la repressió que exerceixen els òrgans de l'estat espanyol".