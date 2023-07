Aina Fuster i Lidia Garcia, guanyadores de la primera edició dels premis InnoBages

El veredicte

Lade la UPC ha estat l'escenari aquest dimarts de l'acte en què s'ha fet públic el veredicte de la primera edició dels, impulsats pel. Els guardons promouen laa través de lesi han comptat amb la participació d'autors i autores de treball de màster o de tesi doctoral amb inquietud per apropar la ciència a la ciutadania.La iniciativa s'emmarca en la línia estratègica del Consell Comarcal del Bages a través d', que pretén posar en valor la recerca que es fa a la comarca, donar-la a conèixer, apropar la ciència al conjunt de la ciutadania i incentivar lesentre el públic més jove.Els guardons compten amb una dotació econòmica de 400 euros per a cadascuna de les dues categories establertes, En la categoria dels millors fils de, el primer premi ha estat per a, professional de l', que ha difós el desenvolupament d'un model d'atenció integral i integrada en episodis depressius des de l'atenció primària. El segon reconeixement ha estat per a, professional d', (centrada en la diplopia binocular) i el tercer premi ha estat per a, de la UPC Manresa, (centrat en els lípids de la planta hisop). Pel que fa a la categoria d', la guanyadora ha estat, doctoranda UPC Manresa, amb un vídeo on explicava un projecte de recuperació de metalls valuosos de les bateries d'ió liti. El segon premi ha estat per a, UPC Manresa, que ha destacat per les seves intervencions didàctiques al voltant de l'aprofitament dels runams de les mines de bauxita de Peramola i Sant Joan de Mediona. El jurat ha valorat la originalitat la creativitat i la claredat dels continguts.La consellera de l'Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages,, ha explicat que l'estrena dels premis InnoBages "suposa un primer pas necessari perquè ens ajuden a posar de manifest i fer visible el talent del territori en l'àmbit científic, que sovint passa desapercebut. L'estrena dels premis és una iniciativa pionera a Catalunya perquè mai abans s'havia impulsat la divulgació científica des d'un territori concret". Fabregat ha assenyalat la importància d'obrir camí i en aquest sentit ha destacat que "a partir de setembre les persones guanyadores tindran l'oportunitat d'explicar la seva experiència com a divulgadors científics en xerrades i activitats".Els guardons tenen ladels agents de recerca i coneixement de la comarca (UPC Manresa, UManresa, Eurecat, Althaia, Sant Andreu Salut i ICS Catalunya Central) i de les institucions (Ajuntament de Manresa, PIMEC Catalunya Central, Cambra de Comerç Manresa i Biblioteca Ateneu Les Bases). I també compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i del SOC (Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya).