El Cantilafont porta una dotzena de propostes d'arts escèniques i música a Sant Feliu Sasserra

Recoopera: un altre model de festival és possible

Onze edicions apostant per la cultura, la gastronomia i el territori

Aquest divendres 14 de juliol,acollirà una nova edició del, un esdeveniment en unque inclou, espectacles d'i unavariada i de quilòmetre zero. El cartell compta amb una dotzena de propostes com Pau Vallvé, Queralt Lahoz, Renaldo & Clara, Marala, Da Souza, Amaia Miranda o Cia La Corcoles, entre d'altres. Els abonaments, les entrades pels dos dies i per a la zona camper es venen a bon ritme, i es poden adquirir al web del festival Amb la cultura, el territori, la gastronomia local i la sostenibilitat com a eixos principals, el Festival Cantilafont comptarà amb una programació de qualitat i un, amb la intenció de donar valor a la proximitat i prioritzar el gaudi del públic i l'entorn natural. Amb una ferma aposta per la paritat i els, durant el cap de setmana es podran veure un total de set concerts, tres propostes d'arts escèniques i dues sessions de DJ. Una edició que, per primera vegada, i després de deu anys itinerant per diferents poblacions i emplaçaments del, es durà a terme al mateix espai que l'any anterior, Sant Feliu Sasserra.El festival engegarà motors aquest divendres amb un dels grups més destacats de l'escena catalana,(20 h), i seguirà el seu curs amb les actuacions de(21.15 h), que presenta l'espectacle multidisciplinari La veu submergida; el trio de música d'arrel(22 h); l'artista(23.30 h) amb la seva proposta de rap rural, i(00.30 h) amb un set de DJ. Després de la primera jornada, l'esdeveniment continuarà el dissabte amb el concert de la guitarrista i compositora basca(18 h); l'espectacle de circ Gregaris de la formació(19 h); l'actuació dels mallorquins(20 h); l'espectacle H de(21.15 h); la presentació del nou disc de(22 h); la proposta de música urbana de(00.15 h), i el set de DJ de(01:30 h), un projecte format per M(Manel).Lesper un sol dia (divendres 15 euros i dissabte 25 euros) i per la zona camper (8 euros), així com els abonaments pel cap de setmana (35 euros), es venen a bon ritme.Esdevenir un altaveu de l'oci cultural responsable i generar el mínim impacte ambiental al territori on creix, el Lluçanès. Aquests són els eixos principals de, el projecte embrionari amb perspectiva de futur del Festival Cantilafont que, conjuntament amb l', i amb la col·laboració dels principals agents socioeconòmics de les comarques del Lluçanès,, eli el, presentarà una acció divulgativa durant el festival, una iniciativa que vol demostrar i garantir que un altre model és possible, a mida, amb coherència amb l'entorn, i posant el focus en la sostenibilitat d'ara i del futur.Una de les activitats programades és l'(15 de juliol), una zona dedicada a la sostenibilitat amb el suport de, on es comptarà amb la presència de les empreses ambaixadores del projecte, Serviobres i Fundació Privada Girbau, i la instal·lació de Si fóssim flors de. El mateix dia, el festival també acollirà la, al parc dels Castanyers, amb la taula rodona titulada Diàlegs possibles entre sostenibilitat i cultura (11.30 h), en què participaran diversos agents i projectes culturals que aposten per la sostenibilitat, i el concert de(12.30 h), cantant i guitarrista deDes de fa gairebé 5 anys, el Festival Cantilafont i l'entitattreballen per caminar cap a una realitat més sostenible, amb accions com la reutilització d'elements decoratius reaprofitant materials en desús d'empreses de la comarca; la supressió de plàstics, així com la instauració del got reutilitzable, el servei d'aigua a través de fonts i la vaixella compostable i la moneda biodegradable; la gestió dels residus amb Mas Les Vinyes i Cucsperativa; la creació de la plataforma de cotxe compartit i la promoció de l'ús de la bicicleta o el desplaçament a peu per tal de reduir la petjada de carboni; el repartiment dels cendrers de butxaca, i l'aposta per la gastronomia de proximitat i els productes dels establiments del Lluçanès, entre d'altres.L'objectiu del Cantilafont és esdevenir un dels festivals artístics de referència a la Catalunya central, tant per la seva programació artística, que apropa nous llenguatges entre artistes consolidats i projectes emergents, com per la seva filosofia sostenible i de proximitat, que busca la conscienciació del públic assistent amb la promoció de la gastronomia local i el respecte pel medi ambient. En aquesta edició, el Cantilafont tornarà a donar a conèixer laamb una proposta d'establiments de restauració i cellers del territori, amb noms com. D'aquesta manera, el Cantilafont fomenta el consum responsable i de proximitat.La primera edició del Festival Cantilafont es va dur a terme l'any 2013 a. Organitzat per l'Associació Voraviu Produccions Culturals, va néixer amb l'objectiu de descentralitzar la cultura i crear un festival d'estiu que apostés per la música i les arts escèniques (especialment el circ), la gastronomia local i el territori. Onze anys després, aquests'ha arrelat al territori i ha passat per diversos municipis de la comarca del Lluçanès. És un, per on ja hi han passat artistes tan destacats com Albert Pla, Manel, Boye, Anna Andreu, Mishima, Pau Vallvé, Clara Peya, el Petit de Cal Eril, Mazoni, Joana Serrat, Enric Montefusco, Roger Mas, Will and the People, Lauren Nine o Steve Smyth, entre d'altres, així com propostes d'arts escèniques com Julie Bergez, Alice Rende, La Fem Fatal, Cia. Madame Gaüc, Amer i Àfrica Circ, la Cia. EIA o Hotel Iocandi, entre d'altres.