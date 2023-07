Aquests són els nominats a la 52a edició de la Nit de l'Esportista de Manresa

Club Atlètic Manresa (Atletisme)

Manresa Club Bàsquet Femení (Bàsquet)

Escacs Catalònia Club (Escacs)

Centre d'Esports Manresa (Futbol)

Club Manresa Futbol Sala (Futbol Sala)

Club de Gimnàstica Egiba (Gimnàstica Artística)

Club Patí Manresa (Hoquei Patins)

Esport 7 Judo (Judo)

Club Natació Manresa (Natació, Waterpolo, Triatló i Natació Artística)

Artes Marciales Viturtia (Taekwondo – Hapkido)

AE Vòlei Manresa (Vòlei)

Eulalia Torrescasana Quintana (Atletisme - Avinent Club Atlètic Manresa)

M. Alba Martí Pla (Atletisme - Avinent Club Atlètic Manresa)

Karina Rubio Reche (Ball Esportiu - Royal Dance)

Gerard Barbé (Bàsquet - Manresa Club Bàsquet Femení)

Albert Samsó Besora (Futbol - Aigle Noir de Burundi)

Ferran Costa Pinazo (Futbol - CE Manresa)

Eladi Gallego Garcia (Futbol - Futbol Club Pirinaica AVMP)

Borja Burgos (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Míriam Font Carreras (Gimnàstica Artística Femenina - Egiba)

Xavier Casimiro Ros (Gimnàstica Artística Femenina - Egiba)

Lluís Márquez González (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Maurici Casasayas Soler (Judo - Club Esport 7 Judo)

David Torilo Romero (Waterpolo - Club Natació Manresa)

Carla Fargas (Waterpolo - RFEN)

Joan Haldon Lorman (Atletisme)

Anna Garcia Ribas (Natació)

Àlex Izquierdo Asensio (Waterpolo)

Miquel Pérez Silva (Atletisme - Avinent Club Atlètic Manresa)

Mercè Rosich Vilaró (Atletisme - Federació Catalana d'Atletisme)

Jordi Serracanta Espinalt (Bàsquet - Baxi Manresa)

Ignasi Solernou Morera (Ciclisme - Penya Ciclista Bonavista)

Francisco Alvarez Cayuela (Futbol - CF Pare Ignasi Puig)

Gerard Checa Moreno (Futbol - Futbol Club Pirinaica AVMP)

Avinent Group (Club Atlètic Manresa)

Covisa (Manresa Futbol Sala)

Fundació Guardiola Sala (Natació)

Estructures Arqué (Club Natació Manresa)

UManresa - FUB (Varis)

Avinent Manresa Femení Divisió d'Honor (Atletisme - Club Atlètic Manresa)

Avinent Manresa Masculí Absolut (Atletisme - Club Atlètic Manresa)

Sènior del Manresa Club Bàsquet Femení (Bàsquet - Manresa Club Bàsquet Femení)

Centre d'Esports Manresa (Futbol - CE Manresa)

Covisa Manresa FS (Futbol Sala - Manresa Futbol Sala)

Egiba Team (Gimnàstica Artística Femenina - Club de Gimnàstica Egiba)

Equip sènior femení Club Patí Manresa (Hoquei patins - Club Patí Manresa)

Equip absolut masculí del CN Manresa Waterpolo (Waterpolo - Club Natació Manresa)

Dolors Vives Jorba (Atletisme - Avinent Manresa)

Maite Marzo Gómez (Atletisme - Avinent Manresa)

Rubén Viciana & Eva Moya (Ball Esportiu - Royal Dance)

Fernando Alonso (Brazilian Jiu Jitsu - Esport 7)

Jordi Ballús Roca (Esquí Nàutic - Club Esportiu Lleida Ski & Wake)

Jaume Cots Soldevila (Natació - Club Natació Manresa)

Montserrat Gomáriz González (Natació - Club Natació Manresa)

Antonio Viturtia García (Taekwondo - Artes Marciales Viturtia)

Amand Redondo Brunet (Triatló - CN Manresa)

Sebastià Catllà Fernández (Triatló Hivern - PC Bonavista)

Biel Cirujeda Serra (Atletisme - Avinent Manresa)

Jan Dia Basullas (Atletisme - Avinent Manresa)

Martí Serra Prat (Atletisme - Avinent Manresa)

Adrià Sedano Martín (Atletisme - Avinent Manresa)

Ona Bonet Bernadich (Atletisme - Avinent Manresa)

Mar Sanatanach Pintó (Atletisme - Avinent Manresa)

David Pere Bruqué (Atletisme - Avinent Manresa)

Daniel Ficola & Tatiana González (Ball Esportiu - Royal Dance)

Gerard Fernández (Bàsquet - CB Manresa 2015)

Llibert Font (Bàsquet - CB Manresa 2015)

Lucas Sánchez (Bàsquet - CB Manresa 2015)

Sergi Palma Freixas (Beisbol - Club Beisbol Sant Boi)

Kautar Azraf (Futbol - FC Barcelona)

Àlex Torrecillas (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Brahim Houdane (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Eric Lopezosa (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Marçal Gómez (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Maria Gonfaus (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Oriol Morros (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Pau Jimenez (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Mar Royo Bueno (Gimnàstica Artística Femenina - Egiba)

Adria Ruiz Romero (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Aitor Gómez Flores (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Álvaro Giraldez Pérez (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Pau Sucias González (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Leo Diaz Alvarez (Gimnàstica Artística Masculina - Egiba)

Aleix Bell Requena (Judo - Club Esport 7 Judo)

Alex Llamas Viejo (Judo - Club Esport 7 Judo)

Ariadna Alvarez (Judo - Club Esport 7 Judo)

Arnau Dominguez Milan (Judo - Club Esport 7 Judo)

Berta Dominguez Milan (Judo - Club Esport 7 Judo)

Carlos Lllamas Viejo (Judo - Club Esport 7 Judo)

Guillem Lozano Pastor (Judo - Club Esport 7 Judo)

Jan Perau Perramon (Judo - Club Esport 7 Judo)

Julen Muñoz Guerrero (Judo - Club Esport 7 Judo)

Luca de Palma Leon (Judo - Club Esport 7 Judo)

Maika Berruezo Casadesus (Judo - Club Esport 7 Judo)

Maurici Casasayas Iglesias (Judo - Club Esport 7 Judo)

Guillem Galvez Estupinya (Natació - Club Natacio Manresa)

Aura Nogueras Ventura (Natació - Club Natació Manresa)

Meritxell Ferré Gaset (Natació Artística - Club Natacio Sabadell)

Àlex Ferreiro Navarro (Trail - Avinent Manresa)

Mar Juárez Gallardo (Atletisme - Avinent Manresa)

Manel Deli Andujar (Atletisme - Avinent Manresa)

Laura Bou Saumell (Atletisme - Avinent Manresa)

Meritxell Soler Delgado (Atletisme - Avinent Manresa)

Gerard Farrés Güell (Automobilisme)

Guillem Pascual & Diandra-Aniela Illes (Ball Esportiu - Royal Dance)

Marc Garcia Antonell (Bàsquet - Baloncesto Fuenlabrada)

Dani Garcia Garcia (Bàsquet - Baxi Manresa)

Dani Pérez Otero (Bàsquet - Baxi Manresa)

Guillem Jou Coll (Bàsquet - Baxi Manresa)

Musa Sagnia (Bàsquet - Baxi Manresa)

Toni Naspler Peraire (Bàsquet - Baxi Manresa)

Paula Barghout Gili (Bàsquet - Manresa Club Bàsquet Femení)

Marc Peñarroya Castilla (Bàsquet - Oviedo Club Baloncesto)

Núria Tarragó Clop (Curses per muntanya - Sidas-Matryx)

Noah Koffi Baffoe (Futbol - CE Manresa)

Marc Pubill Pagès (Futbol - Levante UD)

Asis Boukheress (Futbol Sala - Covisa Manresa FS)

Carla Font Estruch (Gimnàstica Artística Femenina – Egiba)

Laia Font Estruch (Gimnàstica Artística Femenina – Egiba)

Lorena Medina Cobos (Gimnàstica Artística Femenina – Egiba)

Thierno Boubacar Diallo (Gimnàstica Artística Masculina – Egiba)

Noelia Jardo Martín (Judo - Club Esport 7 Judo)

Mireia Badia Camprubí (Motociclisme)

Guillem Lazaro Ortega (Natació - Club Natacio Manresa)

Ignasi Bernaus Blanes (Natació - Club Natacio Manresa)

Mireia Pradell Carrasco (Natació - Club Natació Barcelona)

Premis especials

Després de valorar les diferents candidatures, el Jurat de la, que entre d'altres, està format per representants dels mitjans de comunicació local (Gedi Media, Grup Taelus,, Ona Bages, Regió7 i Xiulet Final) ha fet pública la llista de nominats i nominades a les diferents categories.Els nominats alque hagi assolit una tasca més destacada, realització o esforç col·lectiu durant el decurs de les dues últimes temporades:Alque hagi treballat d'una manera especialment abnegada en les dues últimes temporades:Alde qualsevol disciplina esportiva de l'àmbit local:Ala la tasca eficaç i continuada del directiu d'un club i/o entitat esportiva local:Ald'entitat esportiva local:AlAl(més de 40 anys):Al(fins a sub-21):Alde Manresa i/o la comarca del Bages a, el patinador artístic de Cardona al llarg de la seva carrera ha estat dos cops campió del món júnior en modalitat combinada en els Campionats Mundials de Taipei del 2013 i Reus del 2014 i bronze en la modalitat lliure el 2013. En categoria absoluta ha estat subcampió europeu l'any 2016 a Friburg, campió absolut a Roana l'any 2017 i una plata als World Roller Games de Barcelona (2019). Actualment, exerceix d'entrenador i segueix competint en la modalitat de conjunt Show.en qualsevol de les seves vessants a, del Club Atlètic Manresa per la seva trajectòria com a entrenadora, en les especilaitat de salts i tanques, així com una de les responsables del programa Inter-instis Atletisme, que és una activitat de promoció de l'Atletisme als diferents instituïts de Manresa, Bages i Berguedà., a l', en l'any del seu 75è aniversari i per les diferents activitats que al llarg d'aquest any l'entitat ha organitzat per celebrar l'efemeride, promocionant i donant a conèixer els escacs i els seus valors com un esport integrador per la seva intergeneracionalitat i igualtat de gènere.