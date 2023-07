Berni Puig guanya el 6è Premi Biennal d’art contemporani TAVCC | el Casino

Trajectòria de l'artista

Context i proposta

L'artistaha estat el guanyador de la 6a edició delamb el projecte Pintura interior. El jurat ha destacat l'interès i la qualitat artística de l'obra, així com la proposta d'exposició, la vinculació del treball amb lai la. Berni Puig rebrà una dotació econòmica de 2.000 euros per a la producció de l'obra i honoraris. Pintura interior s'exposarà a l'Espai7 del Centre Cultural el Casino del 15 de setembre a l'1 d'octubre de 2023.Pintura interior és resultat d'un treball intens de recerca que ha permèsde parets de cases i fàbriques abandonades de la conca alta deli transportar-les a l'actualitat a través de l'. Es tracta de peces en procés de creació, un dels aspectes que el jurat ha valorat positivament, que recuperen la memòria arquitectònica i de vida passada d'espais com, entre d'altres.La mostra d'aquestes peces a l'transformarà l'entorn d'exposició, ja que es recrearà l'ambient dels llocs abandonats d'on provenen les pintures i es destacarà la relació entre la pintura mural i l'arquitectura que les sostenia.En aquesta edició, les propostes presentades i valorades pel jurat abordaven diverses temàtiques icom pintura, escultura, instal·lació, pintura mural i fotografia. La majoria d'autors provenien de Catalunya i van presentar propostes basades en temes antropològics, emocionals i de memòria col·lectiva. Algunes de les obres provenien d'investigacions prèvies de formes i espais i altres, potenciaven la creació participativa.El jurat, format per membres provinents del món de les arts i el pensament, va estar conformat percom a representació de lai una representant tècnica de l'El Premi Biennal TAVCC | el Casino és una iniciativa conjunta de l'Ajuntament de Manresa (a través del Centre Cultural el Casino) i la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central i que té com a objectiu final la promoció, la difusió i la coordinació de propostes d'. Es convoca cada dos anys sense limitar-ne el format d'exposició i és oberta a qualsevol persona i disciplina artística, si bé es prioritzen i valoren positivament les propostes en arts visuals contemporànies que estiguin relacionades amb la Catalunya Central, l'àrea d'influència de la TAVCC.Berni Puig, nascut ael 1990, treballa d'artista visual i muralista i des del 2017 resideix alde Cal Rosal.La seva trajectòria es caracteritza per una progressiva síntesi del concepte i formalitat de l'obra així com del procés artístic, combinant el format estudi i mural. Format en il·lustració i gravat a l', la seva carrera va començar dins del món delL'any 2020 executa l'obra més significativa de la seva trajectòria, Omnipresent, un mural que impregna la totalitat de l'interior de la parròquia Sant Joan Baptista de Penelles . A finals del mateix any, l'artista realitza la seva primera exposició individual, Batalla, a l'espai Plana de l'Om de Manresa (2020) i és guardonat amb elDins de les exposicions col·lectives destaca El preu de la fruita al(2021),(2022) i Creença al Konvent (2018). Ha participat en nombrosos festivals d'art urbà a nivell estatal i internacional:(2022),(2022),(2022),(2022),(2020) o(2020), entre d'altres.L'any 2022 rep elde Madrid. Enguany ha rebut la Menció d'Honor delde Logroño.Ha residit a(Creadores, 2022),(2022) i(2021), per fer la recerca sobre la tècnica strappo que es tradueix ara en la proposta Pintura interior.L'obra de Berni Puig es fonamenta en l'ús de, en un equilibri a parts iguals entre el concepte i la forma. Utilitza un llenguatge deconstruït, caracteritzat per l'abstracció, el color i la senzillesa.Des de mitjan 2021, treballa en l'anàlisi, l'apropiació ien el sentit més ampli del seu significat. Un procés d'extracció marcat pel creixent desinterès en la figura de l'artista com a creador intrínsec i més, com a mèdium: un vehicle per canalitzar la memòria latent, extreure-la i resignificar-la. Una tasca de catalogació de la memòria involuntària que roman en el paisatge i en la ruïna, dos elements que influeixen i envolten a l'artista en el seu hàbitat, d'abandonament industrial i rural a parts iguals. La casa, la fàbrica, el paisatge, són tot continents que esdevenen contingut de l'obra de Berni Puig en aquest nou procés d'alquímia artística.