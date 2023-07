Desnonen de casa seva una manresana de 63 anys per ordre de la seva família

Embargada per avalar una operació familiar

Agents delsdelshan executat aquest dimarts al matí el desnonament dede la casa on ha viscut els últims 35 anys al carrer Sant Cristòfol, 22, de, després de dos intents que no van fructificar gràcies a l'acció de la. A la tercera, però, la policia catalana ha actuat ben d'hora al matí per ordre delde Manresa tallant el carrer i encerclant l'habitatge abans que els activistes poguessin arribar a la porta.La dona desnonada té 63 anys ien el primer pis de la que ha estat "tota la vida" un immoble familiar que consta de dos pisos i d'un pati posterior que no dona al carrer. La Mercè Dalmau està desocupada imensuals. Té un fill i una filla que ja són grans i que no viuen amb ella.Segons ha explicat la pròpia afectada a, la casa estava a nom de la seva mare i va ser posada com ade 400.000 euros a una, on havia treballat "amb un sou baix, però al menys no havia de pagar lloguer". L'empresa familiar va acabar perdent els recursos ii posat en subhasta a l'inici de la pandèmia. "Tenia bona relació amb la família -explica Dalmau-, fins al punt que una setmana abans de l'embargament vam tenir un àpat familiar, però ningú no me'n va dir res, tot i que era l'única que hi vivia".El fet és que, segons assegura,, propietat de la seva germana, i la immobiliària navassencavan optar conjuntament a latot sabent que hi havia una inquilina i la van guanyar. Des de llavors han iniciat elde desnonament fins que, finalment, aquest dimarts ho han aconseguit. Gestoria i immobiliària van guanyar la subhasta amb una oferta de 125.000 euros i, segons assegura l'afectada "em van oferir comprar-la per 273.000 euros".Segons ha explicat el membre de la PAHC Bages"hem intentat parlar amb la immobiliària perquè li oferissin un, però sempre s'hi han negat". "Tenim clar que una finca en el nucli urbà de Manresa i amb una superfície considerable dona molt joc a l'i estem convençuts que volen derruir l'actual habitatge per fer-ne un edifici més aprofitable", raona.La PAHC també denuncia la "" que s'han trobat del magistrat del jutjat d'instrucció número 6 de Manresa "que en menys de dos mesos ha tramitatcontra la Mercè Dalmau de forma consecutiva fins que avui, finalment, ho ha aconseguit". Plaza afirma que han intentat parlar amb el personal del jutjat "però sempre ens hem topat amb posicionaments molt clarsi sense".La PAHC assegura que el jutjat "coneix" la situació personal i familiar de la inquilina, que és a lade Manresa i que és atesa per lade l'Ajuntament, "però no n'ha fet cas, ha tirat pel dret de forma insistent i continuada fins fer-la fora de casa".Després del desnonament, l'Ajuntament ofereixa l'afectada, segons han explicat des de la PAHC. Després d'aquests tres dies, la Mercè Dalmau haurà "de buscar-se la vida", segons han explicat. Té dos fills, però voldria mantenir l'autonomia i no molestar-los, tot i que "vist el panorama", segurament que no podrà evitar-ho.Un cop executat el desnonament, la trentena llarga d'activistes de la PAHC i ella mateixa es desplaçaran a la seu de la Regidoria de Drets Socials de l'Ajuntament, a l'de la carretera de Vic per exigir una. "Ens diuen que no tenen habitatges d'emergència habitacional, però això és incomprensible en una ciutat com Manresa", han lamentat.