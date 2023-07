Póquer d'ors i rècord de Catalunya de Montserrat Gomariz al Campionat d'Espanya màster

La nedadora del CN Manresaha obtingut quatre ors i un rècord de Catalunya alque s'ha disputat aquest cap de setmana a la piscina del CN Puertollano.La nedadora deles va imposar en la categoria +50 en les tres distancies de, 50, 100 i 200 metres, a la vegada que també ho feia en una prova poc habitual per a ella, els, en què va millorar elde la categoria.En el campionat hi van participar un total de 609 nedadors en representació de 140 clubs. Eles va imposar en la classificació conjunta per clubs, dominat ambdues categories, masculina i femenina.