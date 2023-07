Excel·lent actuació de la natació artística del CN Manresa al Campionat d'Espanya aleví i infantil

Els equips dedelhan tingut una actuació molt destacada alsaleví promoció d'estiu i Infantil de Segona Divisió que s'han disputat aquest cap de setmana aA la, les nedadores Èlia Descals, Ivet Parejo, Núria Puig, Laura Sánchez, Ada Soler, Èlia Vall, Carla Vázquez i Mariona Vives s'han proclamat terceres d'Espanya d'un total de 27 clubs, després d'executar de forma excel·lent totes les proves.En, la nedadora Èlia Descals ha pujat al podi per recollir la medalla de bronze de la seva edat (2009). En la prova d'equip lliure, han aconseguit la quarta posició, competint amb un total de 15 equips més. Aquests resultats han estat gràcies a les excel·lents posicions obtingudes el divendres en la competició de figures, on individualment cada nedadora va executar les dues figures que se'ls va assignar, i que van sumar punts a la rutina lliure executada el dissabte.En modalitat de figures Ada Soler Sanchez va ser 14a, Èlia Descals Llobera 17a, Èlia Vall Gall 34a, Laura Sanchez Gomez 52a, Núria Puig Gabriel 59a, Carla Vázquez Planas 88a, Ivet Parejo Marquez 115a i Mariona Vives Pereira 132a d'un tota de 151 esportistes. Aquests bons resultats van permetre a Èlia Descals, Ada Soler, Laura Sánchez i Èlia Vall classificar-se per a la, on Èlia Descals i Ada Soler van quedar en la 6a posició i Laura Sanchez i Èlia Vall en la 9a, d'un total de 16 duets més. Finalment a la prova de rutines combinades les infantils van acabar 7es de 14.Per la seva banda, en la, les nedadores Martina Alessandra Abril, Gina Cañada, Mariona Escudero, Farners Espinalt, Laia Martí, Emma Melendo, Lucía Peralta, Irene Pérez i Iraitz Sánchez es van proclamar 14es d'Espanya per clubs, entre un total de 35 clubs participants. En la modalitat de figures Lucía Peralta Travé va ser 94a, Farners Espinalt Pérez 100a, Laia Martí Ramírez 112a, Irene Pérez Parra 132a, Iraitz Sánchez Calles 150a, Martina Alessandra Abril Bazante 158a, Mariona Escudero Català 168a, Emma Melendo Lopez 193a i Gina Cañada Fontanet 213 d'un total de 230 nedadores.La suma de les figures juntament amb la de l', les va situar en una 8a posició sobre 19 equips més i, finalment, en la modalitat de rutina combinada, van acabar en la 7a posició, competint contra 22 rutines més.