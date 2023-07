Súria celebra amb animació els actes del pròleg de la Festa Major

La música, l'esport i el gaudi de l'entorn han protagonitzat el pròleg de la2023 amb diferents actes celebrats durant el cap de setmana i una alta participació. El programa festiu s'ha iniciat aquest dilluns amb la, patró de la vila, i la tradicionalal davant de l'església parroquial.La Festa Major ha continuat aquest vespre amb la primera jornada dels, una nova benedicció de vehicles al davant de l'Església de Santa Bàrbara i l'inici del cicle de concerts de grups locals, amb les actuacions dea la plaça de la Serradora.El pròleg de la Festa Major va començar el passat divendres amb el concert Una terra per a tothom de la, a la plaça Salvador Perarnau. Al llarg del dissabte, la plaça de Sant Joan es va omplir amb el. Altres actes celebrats durant el cap de setmana van ser eli la, lai laL'd'aquestes activitats va anar a càrrec de la Societat Coral La Llanterna, Societat Atlètica de Súria (SAS), Agrupació de Pescadors Esportius, Club de Tir Esportiu i Centre Excursionista de Súria, respectivament.El programa de la Festa Major de Súria es perllongarà fins al dimarts 18 de juliol. Una de les principals novetats és elque tindrà lloc el proper dilluns 17 de juliol a l'entorn de la rotonda del pont de Salipota a partir de les 11 de la nit.Enguany, la Festa Major de Súria es torna a adherir al lema Em vesteixo com vull. Em desvesteix qui jo vull. #NOÉSNO com a expressió de rebuig a tota mena d'L'organització de la Festa Major de Súria és a càrrec de l'Ajuntament i de la, amb la col·laboració d'entitats de la vila.