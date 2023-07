L'Ajuntament de Manresa adopta mesures per fer front a l'onada de calor de dimarts

Consells preventius

A casa

Controla la temperatura

Intenta que casa teva sigui més resistent a la calor: cortines fosques, porticons exteriors més eficaços que les finestres, aïllament tèrmic...

Durant el dia, tanca les persianes de les finestres on toca el sol.

A la nit, obre les finestres de casa per refrescar-la.

Estigues a les habitacions més fresques.

Recorre a algun tipus de climatització (ventiladors, aire condicionat...). Si no en tens, mira de passar com a mínim dues hores al dia en llocs climatitzats (centres comercials, cinemes...).

Refresca't sovint amb dutxes, tovalloles mullades amb aigua, etc.

Beu aigua fresca de forma regular encara que no tinguis set.

Si tens animals de companyia, procura que no s'estiguin al sol i hidrateu-los.

Si tens tendals, fes-los servir. Actuen de barrera contra l'entrada dels raigs solars i col·laboren en la regulació de la temperatura interior.

Si creus que casa teva no és prou segura durant els episodis de calor extrema, pensa en llocs pròxims on puguis mantenir-te fresc i planifica com arribar-hi abans que comenci a intensificar-se la calor.

Al carrer

Evita el sol directe

Porta una gorra o un barret.

Utilitza roba lleugera (de cotó), de colors clars i que no sigui ajustada.

Procura caminar per l'ombra, estar sota un para-sol quan siguis a la platja i descansar en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats.

Porta aigua i beu-ne sovint.

Mulla't una mica la cara i, fins i tot, la roba.

Evita sortir a les hores de més calor i evita les activitats físiques intenses.

Al cotxe

Evita viatjar amb cotxe durant les hores de més calor; porta sempre líquids per hidratar-te.

No deixis mai els infants i les persones especialment vulnerables a l'interior del vehicle amb les finestres tancades. Tampoc no pots deixar dins el cotxe amb les finestres tancades els animals de companyia.

Quan facis un viatge llarg, atura't periòdicament per descansar i refrescar-te.

Fes una atenció especial als canvis sobtats de temperatura que es produeixen en entrar i sortir del vehicle.

En els àpats

Fes menjars lleugers, evita els menjars molt calents i els que aporten moltes calories (salses, fregits, arrebossats...).

Pren aliments rics en aigua (fruites, verdures i hortalisses); t'ajudaran a recuperar les sals minerals perdudes per la suor.

Beu molta aigua i sucs de fruita al llarg del dia, encara que no tinguis set.

No prenguis begudes alcohòliques.

A la feina, evita riscos

Segueix les mesures preventives que t'indiqui el servei de prevenció de riscos laborals de la teva empresa.

Especial atenció a les persones més vulnerables

majors de 75 anys i els infants menors de 4 anys

amb malalties cròniques

amb discapacitats físiques o psíquiques

amb malalties mentals

en situació social de vulnerabilitat: pobresa, sensellarisme, precarietat, aïllament, dependència...

que fan una activitat física intensa i les que treballen en ambients calorosos

La regidoria comunica que atès que el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha informat que dimarts comença l'avís per calor intensa (avanç onada de calor) amb superació de temperatures que poden arribar als 38,8ºC. Per aquest motiu, el consistori demana a la població que segueixi els consells de l'administració i recorda que a la ciutat hi ha espais que asseguren un confort tèrmic interior i funcionen mantenint els seus usos i funcionalitats i especialment sensibles per acollir persones vulnerables a la calor a disposició de la població. Des de la regidoria, en coordinació amb la de, es prendrà especial atenció per raons de salut o de situacions precàries d'habitatge, especialment amb el col·lectiu i, en particular, amb persones que es tingui coneixement de. També es prendrà atenció a persones amb dificultat d'accedir per garantir la hidratació. Grups de persones més vulnerables a la calor intensa. En cas de trobar a alguna persona amb els efectes de la deshidratació, cal avisar urgentment els serveis mèdics i traslladar-la a un indret més fresc. També cal, fins que arribin els professionals de la salut.