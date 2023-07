Rajadell acomiada el 17è Campus Gospel en un cap de setmana excepcional

Tres dies rodons

Valoració de l'organització

Una sonora ovació per a la vuitantena de campusines que han estat protagonistes durant tot el cap de setmana alva posar el punt i final diumenge al vespre a un certamen que va més enllà de la música. La dissetena edició del festival es va acomiadar amb la plaça de l'Església plena a vessar per escoltar el concert delsi l'actuació de les campusines que aquest any han pogut experimentar en primera persona què senten els artistes de la música gospel. Més de 120 persones dalt de l'escenari i més de 400 persones de públic, uns número de luxe per tancar el Campus.El concert de diumenge va ser el punt àlgid a tres dies de convivència, aprenentatges i un cartell excepcional. Per primera vegada les campusines van tenir l'oportunitat d'actuar damunt l'escenari del festival i ho van fer interpretant les mítiques cançons del disc Amazing Grace, l'àlbum mític d', que van poder assajar durant tot el cap de setmana.El cartell també ha estat d'autèntic luxe amb tres concerts de gran nivell, des del cor suec, la fusió del flamenc i el gospel proposada peli la, a l'emotiva cloenda. L'organització ja pensa en l'edició de l'any vinent, en què el festival arribarà a la majoria d'edat.Des de l'organització es fa una valoració molt positiva del festival que aquest any ha aconseguit que més de la meitat de les campusines s'estrenessin a, un fet bàsic que demostra l'interès que genera l'esdeveniment amb públic d'arreu de l'Estat. Els resultats han superat les expectatives, "per l'ambient que s'ha viscut, perquè tothom n'està molt content, perquè les noves campusines volen repetir i perquè hem estat capaços, després del sotrac de la pandèmia, de reunir gent de Canàries, Balears, Suècia, Burgos, Euskadi, Bèlgica, Andalusia i d'arreu de Catalunya".L'organització tanca amb molt bon sabor de boca aquesta edició i destaca la gran col·laboració del poble de Rajadell, tant de ladels veïns que han obert les portes de casa seva per acollir els participants, han cedit locals i han ajudat perquè tot sortís rodó, com de l'Ajuntament, que ha assumit bona part del finançament i la logística del certamen.