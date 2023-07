Meritxell Batet visita Cardona i afirma que veu un Feijóo «poc preparat»

Batet diu a la CUP que no es pot ser "negacionista del creixement"

La cap de llista del PSC el 23-J,, creu que el cara a cara entred'aquesta nit de dilluns mostrarà la "vàlua indiscutible" del president del govern espanyol, que actua "amb intel·ligència". A l'altra banda, ha dit, es veurà un líder del"poc preparat, que assumeix les polítiques dei que el que fa és generar més confrontació i divisió". Així mateix, ha assegurat que Feijóo s'ha negat a fer més cara a cara amb Sánchez "o bé perquè no té un projecte de país, o no el vol explicar, o que té por de la seva solvència per presentar-se als debats". D'altra banda, Batet ha assegurat que l'aposta pelcontinuarà sent la "via de treball" de Sánchez. La candidata ha fet aquestes afirmacions en la seva visita aaquest dilluns.Després que la candidata de, s'hagi compromès a tancar un acord a la taula de diàleg el 2024, Batet ha assegurat que "l'aposta pel diàleg" del govern de Pedro Sánchez "" i que seguirà sent la seva "via de treball" durant la legislatura. "Ha funcionat i, per tant, quan una política funciona, s'ha de seguir consolidant-la", s'ha limitat a respondre.Sobre el debat a dos que es veurà aquesta nit a, la cap de llista socialista ha assegurat que també s'evidenciaran dos models. El de Sánchez, amb "una Espanya que avança, que mira el futur amb esperança i que vol continuar creixent i generant justícia social i convivència". I el de Feijóo, que projecta "una Espanya de retrocés, que mira al passat, amb pèrdua de drets i generant divisió territorial".Finalment, després que lahagi acusat el PSOE "d'imposar una agenda negacionista", pels projectes de Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport o la B-40, Batet ha replicat que no es pot ser "". A més, ha assegurat que l'executiu espanyol ha "capgirat" la situació a Espanya, que ara és "" i fa "una aposta clara per la transició ecològica i energètica".Batet ha visitat el Parc Culturalde Cardona amb el número 10 a la llista, Ferran Verdejo, el diputat del PSCi la portaveu del PSC,