El CE Manresa fitxa el defensa polivalent gironí Yaya Sidibé de l'AE Prat

Elha anunciat el segon fitxatge per a la propera temporada. Es tracta d'un, que tant pot jugar de central com de lateral i amb experiència a Segona RFEF., de 26 anys i resident a Girona, arriba al Congost provinent de l', on ha jugat les darreres dues temporades, després d'haver militat a laSegons expliquen des del club s'ha valorat que és un futbolista. Nascut a Mali, aquesta temporada a l'AE Prat ha participat en 15 partits i ha totalitzat 1.078 minuts jugats. La temporada anterior, ho havia fet en 20 partits amb un total de 1.353 minuts jugats. Abans, la temporada 2020-21 havia militat amb la UE Sant Andreu a Tercera amb qui havia promocionat asense aconseguir l'ascens, cosa que sí que havia assaborit un any abans amb el Terrassa FC. Amb el de Nil Garrido , ja són dos els nous fitxatges que ha anunciat el CE Manresa per a la propera temporada.