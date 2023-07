Un bagenc serà jutjat dimarts per abusar sexualment del seu cosí menor d'edat durant més de deu anys

L'jutjarà aquest dimarts un bagenc de 42 anys acusat d'una un menor d'edat sota una demanda del fiscal dei el pagament d'una, a banda d'altres penes accessòries.L'acusació defensa que, com a mínim, entre 1997 i 2008, l'acusat vai periòdica del seu cosí,, des que tenia 7 anys fins a la seva majoria d'edat, aprofitant estones des, deque li encarregava la mateixa família, o de situacions forçades per ell mateix qui s'asseguravaper quedar-se a soles amb la víctima. El municipi de residència de tots dos cosins, que era el mateix, al Bages, no s'ha fet públic per protegir la intimitat de la víctima.La Fiscalia defensa que com que els abusos van iniciar-se en temprana edat de la víctima, es van anar realitzant en un context de, fet que no va variar a mesura que van anar creixent i que es va mantenir, fins i tot, després que l'acusat es casés, el 2004.Els abusos es van mantenir entre 2007 i 2008 quan tots dos cosins van coincidir treballant durant la campanya nadalenca en lai l'acusat aprofitava els viatges fins al seu poble per continuar acusant del seu cosí. Finalment, el 2008, coincidint amb lai el, va tenir lloc el darrer abús sexual, malgrat que la víctima, en aquesta ocasió, jaLa víctima, però, no va poder denunciar aquests fets fins a finals de 202o quan ja comptava amb. Segons va denunciar, els abusos li han causat uncompatible amb un trastorn d'cursant amb símptomes com, pels quals l'any 2019 va iniciaren diverses sessions individuals i grupas a través de ladedicada a l'atenció i tractament de víctimes d'abusos sexuals a la infància o adolescència.Per tot plegat, la Fiscalia demana una condemna de 10 anys de presó per a l'acusat, així com de 5 anys més de, i el pagament d'una indemnització de 18.500 euros pelcausat.