Fernando Alonso aconsegueix dos ors a la Copa Dry Factory de jiu jitsu brasiler

El lluitador ded'de Manresaha aconseguit un doble or, aquest dissabte, a la, quarta etapa puntuable per la lliga(federació FIJJD).En la seva categoria, Màster 4, Alonso ha pujat al graó més alt del podi en guanyar a la final per punts (2-0) a un oponent de 88 kg (quan ell està a 82), de l'de Canàries.Alonso també ha aconseguit l'or en la(en la qual s'unifiquen els diferents pesos). A semifinal ha vençut per submissió a un oponent de 76 kg de l'. A la final ha guanyat a un contrincant de 94 kg, de l', per punts (15-2).