Manresa té una macroresidència privada buida des de fa un any perquè la propietat ha fet fallida

, com a molts altres llocs, la taxa d'i falten places de residència. Ho reconeix l'Ajuntament i ho reclama des de fa temps la. Però a la ciutat hi ha una. Es va construir abans de la pandèmia i ja fa un any que està acabada, però buida perquèi ara es troba en mans del. L'Ajuntament creu que l'edifici ha quedat "obsolet" perquè no és el model que volen. Primer, perquè és uni ara s'aposta peri, segon, perquè les places són privades i creuen que el que cal són mésUn edifici gegant i del tot buit des de fa un any. Lade 195 places privades "amoïna molt" l', que no vol que quedi en desús i sense funcionament. En aquest sentit, la regidora de Drets Socials,, assegura que la situació és "complicada" perquè l'equipament ha quedat "" abans d'obrir portes perquè va ser projectat abans de la pandèmia de la"molt més gran del que, després de la pandèmia, s'ha vist que necessiten els serveis"."El problema d'aquest tipus d'equipaments és que, en el moment de fer-se,. El que està clar és que a la ciutat no falten places privades, el que cal són. De llits n'hi ha molts, però primer s'haurien de concertar totes les places que hi ha", subratlla Homs.En aquest sentit, ha assegurat que l'Ajuntament està "amatent" per saber quin és el posicionament de l'empresa: "Sivol posar en funcionament la residència o bé vol fer-ne algun altre ús". Homs explica que "de moment,i no entra dins els plans de l'Ajuntament, però hi ha d'altres sectors que poden estar interessats".Des de la Plataforma en defensa de la gent gran de Manresa, el seu coordinador,, també es mostra contrari a aquest tipus de model de residència. Però subratlla la necessitat de més places públiques a la ciutat, ja que assegura que laa la capital del Bages és de dos anys i hi ha gent que ha de marxar fora de la ciutat perquè aquí no troben plaça. "Això suposa un greuge per a la persona i per a la família perquè el desarreles del seu entorn", subratlla.En aquest sentit, Feliu aposta per la residència que s'ha de construir al, on un particular va cedir un terreny a l'Ajuntament amb la condició que s'hi fes una. Des de l'Ajuntament, Homs diu que, abans de construir-la, s'ha de tenir la certesa que les places es concertaran.Segons l'Ajuntament, A Manresa calen entre, i entre