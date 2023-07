UManresa clou el primer Congrés Ciència des del Néixer amb la presència de persones de deu països

La ciència ha de ser a l'escola de manera constant i continuada

Premis als millors pòsters, contribucions, tallers i comunicacions

Mestres i investigadors de deu països

Un centenar llarg de persones han participat aentre el 4 i el 7 de juliol en la primera edició del, organitzat pels estudis d'de la. Tant el nombre d'assistents com la seva participació i implicació han servit per constatar l'interès per aquest tema i han posat de relleu el lideratge i l'expertesa d'UManresa en la promoció de l'educació científica a les primeres edats.Durant l'acte de cloenda del Congrés s'ha fet la plantació d'una llavor en un recipient ple de terra aportada per les persones de diferents països que han participat en el congrés. La directora dels estudis d'Educació,, ha explicat que aquesta ha estat una acció simbòlica per posar de relleu que Ciència des del Néixer ha estat només l'inici d'un camí en el treball per potenciar la presència de la ciència a l'i ha aprofitat per encoratjar els assistents a agafar el testimoni i a organitzar una segona edició del Congrés.La cloenda ha comptat amb la presència de la responsable dels serveis territorials d'Educació de la Catalunya Central,, que ha felicitat UManresa per l'organització i n'ha destacat tant els continguts com l'evidència que encara hi ha molt a fer i molt aprenentatge per adquirir sobre la incorporació de la ciència a les aules dels més petits. De la seva banda, la degana de la Facultat de Ciències Socials i vicerectora del Campus Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya,, ha posat l'accent en l'aposta d'UManresa per acostar la ciència als infants. Segons Mas, el Congrés ha servit per constatar que s'ha de reivindicar la identitat pròpia de la ciència a l'educació infantil, tot garantint que sigui inclusiva. També que cal fer formació dels docents en aquest àmbit i que cal vincular l'educació científica als objectius de desenvolupament sostenible. Ha tancat la seva intervenció animant tots els participants a aplicar tot aquest coneixement a les aules amb l'objectiu d'augmentar la presència de la ciència a les aules des de la primera infància.Posar la ciència a l'abast dels infants des de ben petits per aprofitar la sevai el, fer-ho de manera continuada i no puntual, tenir clars els objectius d'aprenentatge, orientar els infants i ensenyar-los a fer un registre del procés i, finalment, fer un repàs i treure conclusions de l'aprenentatge són els consells que la biòloga, doctora en educació i investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíticas y Técnicas d'Argentina,, va donar als assistents en la seva ponència inaugural titulada Enseñar distinto: invitar a los niños a la aventura del pensamiento". Segons va explicar Furman, "el pensament protocientífic té un sostre si no es cultiva" i és imprescindible treballar-ho des de ben aviat perquè les persones incorporin de manera natural la mirada científica.Una altra de les ponències destacades del congrés ha estat la de, professora d'Aprenentatge i Instrucció a la Universitat de Luxemburg. En la seva intervenció, titulada Creating structures for children's embodied engagement in science: the value of time and space for meaning-making, va presentar el resultats de diferents investigacions sobre les estructures pedagògiques que donen suport a la participació dels infants en activitats de ciència i fer-ho amb una mirada d'inclusió, equitat i justícia, tal com es treballa des del SciTeach Center, un centre de recursos per a professors de primària a Luxemburg.A més d'aquestes dues xerrades, el congrés ha inclòs fins a una, entre les quals hi havia presentacions de comunicacions, pòsters, taules rodones, tallers i presentacions d'experiències diverses relacionades amb la temàtica del congrés.En el marc del Congrés s'han lliurat diferents premis a les aportacions dels congressistes. El premi a la millor contribució en la categoria de comunicació individual s'ha lliurat al treball titulat Adult intervention determines the development of scienceskills development de. La millor contribució en la categoria de pòster ha estat per a What do Early Childhood trainee teachers think of a science subject? A Preliminary study, de. En la categoria d'experiències escolars, el Congrés ha reconegut la proposta "Leaves-eating silkworm: an experience in ECEC d'. Finalment, el millor dels tallers del congrés ha estat ¿Dónde estáis matemáticas? El desarrollo de las matemáticas intuïtives e informales de los 0 a los 3 años deEl Congrés ha assolit un dels objectius que s'havia marcat, el de posar en contacte: mestres que treballen ciència a les aules amb els infants i investigadors que fan recerca sobre l'aprenentatge de la ciència.Entre elsque han participat en aquest primer congrés, hi havia persones d'Argentina, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Hongria, Colòmbia, Estats Units, Espanya, Itàlia i la República Dominicana. A més de persones de Catalunya, i pel que fa a la participació estatal, hi han participat congressistes de Galícia, el País Basc, Castella la Manxa, Castella Lleó, València, Andalusia, Múrcia, Navarra i Madrid.